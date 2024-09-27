Кто и как может пройти обучение от кассы по безработице?

Финансируемые кассой по безработице обучения направлены главным образом на тех, кто потерял работу или получил извещение о сокращении и желает вновь интегрироваться на рынке труда. "Наша цель - чтобы каждый человек, лишившийся работы, как можно быстрее получил новое рабочее место. При этом обучение служит лишь одним из инструментов, помогающих достичь этой цели", - отмечает Андре. То есть попасть на обучение не является самоцелью - важно, чтобы новые навыки привели к возвращению на рынок труда.

Обучения кассы по безработице можно в общем разделить на две части. Во-первых, специально заказанные обучения, которые касса по безработице организует на основании тендерных договоров. Они часто связаны с навыками, на которые существует высокий спрос на рынке труда, например знание эстонского языка или компьютерные знания, или же это специальная профессиональная подготовка, как, например, обучение водителей подъемников для складских работников. Во-вторых, можно участвовать в отвечающих потребностям рынка труда курсах, предлагаемых обучающими партнерами кассы по безработице.

Фокус - на умения, которые действительно нужны