На сегодняшнем рынке труда постоянное повышение квалификации и приобретение новых навыков имеют ключевое значение. Касса по безработице предлагает различные возможности обучения, чтобы помочь людям получить новые навыки и благодаря этому найти подходящее рабочее место. Кто и каким образом попадает на обучения и чему там можно учиться, рассказывает руководитель отдела кассы по безработице по развитию навыков и услуг по карьере Карин Андре.
Кто и как может пройти обучение от кассы по безработице?
Финансируемые кассой по безработице обучения направлены главным образом на тех, кто потерял работу или получил извещение о сокращении и желает вновь интегрироваться на рынке труда. "Наша цель - чтобы каждый человек, лишившийся работы, как можно быстрее получил новое рабочее место. При этом обучение служит лишь одним из инструментов, помогающих достичь этой цели", - отмечает Андре. То есть попасть на обучение не является самоцелью - важно, чтобы новые навыки привели к возвращению на рынок труда.
Обучения кассы по безработице можно в общем разделить на две части. Во-первых, специально заказанные обучения, которые касса по безработице организует на основании тендерных договоров. Они часто связаны с навыками, на которые существует высокий спрос на рынке труда, например знание эстонского языка или компьютерные знания, или же это специальная профессиональная подготовка, как, например, обучение водителей подъемников для складских работников. Во-вторых, можно участвовать в отвечающих потребностям рынка труда курсах, предлагаемых обучающими партнерами кассы по безработице.
Фокус - на умения, которые действительно нужны
Важно отметить, что при проведении обучений кассы по безработице учитывается спрос и предложение рабочей силы на рынке труда. "Фокус обучений кассы по безработице всегда направлен на практические умения, в которых рынок труда нуждается в данный момент. Каждое обучение тщательно выбирается. Мы не предлагаем курсы просто так для самосовершенствования, а направляем людей туда, где имеется реальная возможность найти работу и прохождение обучения дает людям конкурентоспособные знания", - поясняет Андре.
Это значит, что обучения предлагаются прежде всего в тех сферах, где растет потребность в рабочей силе и где не хватает квалифицированных работников. Например, сейчас ощущается большая нехватка сварщиков, механиков и операторов машин, а также учителей и работников по уходу. Поэтому касса по безработице ориентирует на обретение навыков именно в этих областях деятельности.
Как попасть на обучение?
Если безработному необходимо пополнить свои умения, то процесс начинается с консультации с консультантом кассы по безработице. Вместе классифицируют потребности рынка труда и личные карьерные цели человека. Перед направлением на обучение знакомятся с предложениями о работе и требованиями к профессии, чтобы понять, какие знания нужны человеку и реально ли получить их посредством обучения, или же стоит поступить все-таки на уровневое обучение.
Консультант должен оценить, даст ли обучение человеку реальные преимущества при поиске рабочего места. "Для нас важно, чтобы потраченные на обучение время и ресурсы дали человеку конкретный результат - новое рабочее место. Хорошо, если после прохождения обучения можно будет также ходатайствовать о профессиональном свидетельстве", - отмечает Андре.
Касса по безработице не финансирует обучение просто с целью получения знаний, ведь обучение является частью масштабной стратегии, призванной помочь людям по возможности быстро вернуться на рынок труда. На обучение направляют тех, у кого имеются реальные перспективы найти работу после прохождения обучения. Консультант поддерживает клиента в течение всего процесса, начиная с внесения карьерных пожеланий в картотеку и до нахождения подходящего рабочего места.
Возможности и для работающих людей
Наряду с безработными на учебу на определенных условиях могут пойти также работающие люди, об учебных пособиях для своих работников могут ходатайствовать также работодатели. Для участников предназначенных для безработных обучений предусмотрены также пособия, помогающие частично покрыть возникшие во время учебы расходы. Например, дневная ставка учебной стипендии рынка труда равна 3,84 евро, компенсируются также расходы на проезд и размещение в размере до 26 евро за день участия в обучении.
В общем касса по безработице предлагает широкий выбор курсов, помогающих людям найти новую работу или пополнить свои умения в соответствии с потребностями рынка труда. Если человек заинтересован в том, чтобы с помощью кассы по безработице развить свои умения, то ему обязательно стоит прочесть дополнительную информацию на домашней странице кассы по безработице, а также смело обращаться к консультантам кассы по безработице, которые помогут найти подходящее именно ему решение.
Свежая информация: осенью касса по безработице начинает серию веб-семинаров, предназначенных для всех желающих в возрасте 16-29 лет. На этих семинарах можно получить навыки, необходимые, чтобы пробиться и удержаться в трудовом мире. Больше информации можно найти на домашней странице кассы по безработице.