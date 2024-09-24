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На футбольное поле в Йыхви впервые вывели собак

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Волонтеры и их подопечные готовились к выходу на стадион.
Волонтеры и их подопечные готовились к выходу на стадион. Фото: Anastassija Romanova

На Йыхвиском стадионе Хейно Липпа в воскресенье состоялось дефиле собак - целью совместной акции приюта "Päite Loomapark" и футбольного клуба "Phoenix" было привлечение внимания к брошенным животным.

Инициатором стала волонтер Анастасия Романова, которая сказала, что одинаково любит собак и футбол. Хозяйка "Päite Loomapark" Ксения Клочкова и футболисты из "Phoenix" поддержали идею.

- В других странах такие мероприятия, когда спортсмены берут животных из приюта и показывают их перед спортивными мероприятиями, бывают нередко, но в Эстонии мы - пионеры, - сказала Ксения Клочкова. - Пора и нам начинать - пусть больше людей видят животных, кому очень нужна забота и внимание.

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