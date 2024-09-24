На футбольное поле в Йыхви впервые вывели собак

- В других странах такие мероприятия, когда спортсмены берут животных из приюта и показывают их перед спортивными мероприятиями, бывают нередко, но в Эстонии мы - пионеры, - сказала Ксения Клочкова. - Пора и нам начинать - пусть больше людей видят животных, кому очень нужна забота и внимание.