На Йыхвиском стадионе Хейно Липпа в воскресенье состоялось дефиле собак - целью совместной акции приюта "Päite Loomapark" и футбольного клуба "Phoenix" было привлечение внимания к брошенным животным.
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На футбольное поле в Йыхви впервые вывели собак
Инициатором стала волонтер Анастасия Романова, которая сказала, что одинаково любит собак и футбол. Хозяйка "Päite Loomapark" Ксения Клочкова и футболисты из "Phoenix" поддержали идею.
- В других странах такие мероприятия, когда спортсмены берут животных из приюта и показывают их перед спортивными мероприятиями, бывают нередко, но в Эстонии мы - пионеры, - сказала Ксения Клочкова. - Пора и нам начинать - пусть больше людей видят животных, кому очень нужна забота и внимание.