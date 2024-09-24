Часть съемок нового голливудского сериала пройдет на этой неделе в Нарве

Компания "Münchhausen Productions" в сентябре проводит в Эстонии съемки нескольких эпизодов нового голливудского сериала "Агентство" (The Agency) с Майклом Фассбендером в главной роли. Это будет шпионский триллер, рассказывающий об отделе, занимающемся подготовкой и управлением агентами глубокого прикрытия. Такие агенты много лет живут под чужими именами, выполняя долгосрочные миссии с целью выявления и вербовки источников разведывательной информации. Первые съемки в Эстонии уже прошли в Таллинне, теперь же съемочная группа перемещается в Ида-Вирумаа.

На промышленной окраине Нарвы съемки некоторых эпизодов сериала пройдут, как планируется, 25 и 26 сентября. На эти два дня закрывается часть дороги Электрияама теэ в районе Балтийской электростанции.

В данной связи "Нарвская газета" написала, что доступ в садовые и лодочные товарищества, находящиеся в том районе, останется открытым со стороны города Нарва. Хотя, как предупреждает Нарвский департамент городского хозяйства, 26 сентября во время съемок возможны задержки в движении длительностью до 10 минут.

Нарвская горуправа, в свою очередь, сообщила, что на два дня киносъемок и перекрытия Электрияама теэ изменится движение городских автобусов по линии №6. Автобусы не будут доходить до остановки "Arumäe oja", а остановка "Nahavabrik (Nakro)" временно станет начальной и конечной. Остановки "Nõudepeatus 3", "Bakid" и "Veteranid suvilad" тоже не будут обслуживаться.