Нарвский симфонический оркестр в Международный день музыки участвует во флешмобе в многолюдном торговом центре, играя в том числе знаменитое "Болеро". Посетители магазинов при желании тоже смогут подергать за струны и постучать в барабаны, чтобы добавить событию пущей необычности.
НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ В торговом центре пройдет очень необычное и живое музыкальное действие
Международный день музыки отмечается 1 октября. В тот вторник музыканты Нарвского городского симфонического оркестра со своими инструментами рассредоточатся среди посетителей и витрин торгово-развлекательного центра "Astri". Такой флешмоб организуют учащиеся Нарвской эстонской гимназии и некоммерческое объединение "Игры разума".
В гимназии рассказали, что предстоящий флешмоб - это будет не обычный концерт, а еще и уникальная возможность для горожан погрузиться в мир классической музыки, то есть люди смогут ходить между музыкантами и слушать музыку на таком близком расстоянии, на котором было прежде невозможно.
Подчеркивается и то, что подобные мероприятия уже проводились в аэропортах, торговых центрах и на площадях Барселоны, Берлина и других городов мира, однако в Эстонии флешмоб симфонического оркестра состоится впервые за пределами Таллинна - и сразу в Нарве!
Нарвские гимназисты в этом мероприятии смогут проявить свою креативность и научиться работать в команде, при этом организуя что-то большое и значимое, считает преподаватель музыки из Нарвской эстонской гимназии Хейли Ваус-Тамм. "Также это отличная возможность научиться планировать и организовывать мероприятия, что станет полезным навыком в будущем. Однако бывают и трудности. Организация мероприятия требует много времени, которое сложно найти, совмещая с учебой. Также сложно бывает найти необходимые ресурсы и спонсоров. Иногда могут возникать неожиданные ситуации, например, технические проблемы, которые нужно быстро решать", - рассказала Ваус-Тамм, сообщая о готовящемся с участием гимназистов мероприятии.
Свои хлопоты и у руководителя Нарвского симфонического оркестра Анатолия Щуры - он готовит ноты и порядок выхода музыкантов. "Это будет очень интересно! - воодушевленно рассказывает Щура. - Мы задумали много всего, чтобы люди, которые придут, не просто слушали музыку, а и принимали участие в этом музыкальном действии".
Задействуются большие площади и все три этажа "Astri". Участвуют чуть более полутора десятков музыкантов, сам дирижер Анатолий Щура тоже объявится на публике в определенный момент. Поскольку речь идет о флешмобе, то есть о как бы спонтанном действии, то детали и подробности заранее сообщаться не должны.
Известно и объявлено, что флешмоб в торгово-развлекательном центре "Astri" начнется 1 октября в 17.30 и продлится 20-30 минут. За это время музыканты успеют исполнить несколько произведений, но из репертуара "спонтанного концерта" доподлинно известно только о знаменитом и экстравагантном "Болеро" Мориса Равеля. Произведение это длинное, поэтому нынче в Нарве сыграют сокращенную вдвое версию.
- Мы относимся к этому очень позитивно, - говорит Щура за себя и остальных музыкантов симфонического оркестра. - Нам захотелось сделать что-то, чего еще не было, и в этом вся прелесть.