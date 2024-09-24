НЕ ПРОПУСТИТЕ! В торговом центре пройдет очень необычное и живое музыкальное действие

Свои хлопоты и у руководителя Нарвского симфонического оркестра Анатолия Щуры - он готовит ноты и порядок выхода музыкантов. "Это будет очень интересно! - воодушевленно рассказывает Щура. - Мы задумали много всего, чтобы люди, которые придут, не просто слушали музыку, а и принимали участие в этом музыкальном действии".

Задействуются большие площади и все три этажа "Astri". Участвуют чуть более полутора десятков музыкантов, сам дирижер Анатолий Щура тоже объявится на публике в определенный момент. Поскольку речь идет о флешмобе, то есть о как бы спонтанном действии, то детали и подробности заранее сообщаться не должны.

Известно и объявлено, что флешмоб в торгово-развлекательном центре "Astri" начнется 1 октября в 17.30 и продлится 20-30 минут. За это время музыканты успеют исполнить несколько произведений, но из репертуара "спонтанного концерта" доподлинно известно только о знаменитом и экстравагантном "Болеро" Мориса Равеля. Произведение это длинное, поэтому нынче в Нарве сыграют сокращенную вдвое версию.

- Мы относимся к этому очень позитивно, - говорит Щура за себя и остальных музыкантов симфонического оркестра. - Нам захотелось сделать что-то, чего еще не было, и в этом вся прелесть.