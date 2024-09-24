Подготовлены предварительные варианты коридора будущего четырехполосного шоссе Таллинн-Нарва на отрезке между Хальяла и Кукрузе. Варианты и планы обсудят с жителями Кохтла-Ярве на общедоступном семинаре 2 октября.
Будущее четырехполосное шоссе: жителей Кохтла-Ярве привлекут к обсуждению
По заказу Министерства регионального развития и сельского хозяйства разрабатывается спецпланировка для участка шоссе Хальяла-Кукрузе, в рамках которой подыскивают подходящее место для строительства четырехполосного шоссе в уездах Ляэне- и Ида-Вирумаа.
На сегодняшний день определены разные альтернативные варианты для пролегания трассы.
Поиск выбора мест пролегания будущего шоссе начался в апреле. По словам руководителя проекта спецпланировки Анне Мартин, цель в том, чтобы найти такое место для шоссе, которое минимизирует негативное воздействие на людей и природу, но при этом будет экономически целесообразным.
- На текущем этапе планируется коридор шириной 350 метров. Затем последует этап детальной планировки, чтобы определить точное местоположение дороги. Мы рассчитываем выйти на этап планировки в 2028 году, - пояснила Мартин.
Она уточнила, что ширина дороги и необходимых для ее безопасного функционирования сооружений составят не менее 60 метров. Однако, например, при строительстве транспортных развязок, подъездных дорог, экодуков или виадуков, потребуется большее пространство.
Будущее новое четырехполосное шоссе повлияет на привычные маршруты передвижения жителей, предоставление услуг и работу предприятий, именно поэтому заинтересованных людей привлекают к обсуждению уже на начальной стадии процесса.
В Кохтла-Ярве все желающие приглашаются к участию в рабочем семинаре, который пройдет в среду, 2 октября с 17.00 в здании Кохтла-Ярвеской горуправы (Кескаллеэ, 19), в большом зале горсобрания на первом этаже. Организаторы хотят услышать мнения, ожидания и опасения местного сообщества и предпринимателей. Семинар продлится около полутора часов, а его результаты будут включены в исследование общественного мнения, которое потом станет частью спецпланировки.
Ранее, в первой половине сентября, собрания для ознакомления с альтернативами пролегания будущего шоссе проходили в Виру-Нигула, Люганузе и Сымеру.
- Подробная информация о предстоящих событиях, дополнительная информация и графики доступны на специальном веб-сайте www.haljalakukruse.ee.
Поиск и окончательное утверждение коридора для будущего четырехполосного шоссе продлится, предположительно, до 2028 года. После этого будет необходимо собственно проектирование шоссе, на что тоже уйдет несколько лет. Сроки строительства и открытия движения по новой дороге на данный момент не анонсированы.
Ранее "Северное побережье" рассказывало, что к строительству нового шоссе, по оптимистичным прогнозам, можно будет приступить через десять лет. Работы пойдут поэтапно, весь участок шоссе протяженностью около 70 км будет готов только к 2050 году, но и это пока только прогноз. С другими участками шоссе на территории Ида-Вирумаа может быть все еще сложнее и дольше.