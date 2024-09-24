Будущее четырехполосное шоссе: жителей Кохтла-Ярве привлекут к обсуждению

По заказу Министерства регионального развития и сельского хозяйства разрабатывается спецпланировка для участка шоссе Хальяла-Кукрузе, в рамках которой подыскивают подходящее место для строительства четырехполосного шоссе в уездах Ляэне- и Ида-Вирумаа.

На сегодняшний день определены разные альтернативные варианты для пролегания трассы.

Поиск выбора мест пролегания будущего шоссе начался в апреле. По словам руководителя проекта спецпланировки Анне Мартин, цель в том, чтобы найти такое место для шоссе, которое минимизирует негативное воздействие на людей и природу, но при этом будет экономически целесообразным.

- На текущем этапе планируется коридор шириной 350 метров. Затем последует этап детальной планировки, чтобы определить точное местоположение дороги. Мы рассчитываем выйти на этап планировки в 2028 году, - пояснила Мартин.

Она уточнила, что ширина дороги и необходимых для ее безопасного функционирования сооружений составят не менее 60 метров. Однако, например, при строительстве транспортных развязок, подъездных дорог, экодуков или виадуков, потребуется большее пространство.

Схема участка шоссе, затронутого нынешней спецпланировкой. Фото: Riigi Planeeringud

Будущее новое четырехполосное шоссе повлияет на привычные маршруты передвижения жителей, предоставление услуг и работу предприятий, именно поэтому заинтересованных людей привлекают к обсуждению уже на начальной стадии процесса.