Серьезное ДТП по меньшей мере с одним пострадавшим произошло в Нарве во вторник утром: на перекрестке у выезда из города в сторону Нарва-Йыэсуу столкнулись две машины, одна из которых не уступила дорогу второй.
В Нарве столкнулись две машины, пострадала пожилая дама
На перекрестке оживленных нарвских улиц Раквере и Сепа, возле здания ресторана (ул.Сепа, 15), 24 сентября в 10 часов утра, как уточняет полиция, произошло столкновение двух легковых машин. Автомобиль "Kia Stonic", которым управляла 49-летняя женщина, выполнял левый поворот и не уступил дорогу автомобилю "Toyota Corolla" с 71-летним мужчиной за рулем.
В результате столкновения двух машин "Toyota" вылетела с дороги и далее врезалась в забор. Бывшая в этой машине пассажиркой 71-летняя женщина пострадала в аварии и была доставлена в больницу.