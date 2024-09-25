Полиция сообщила о дорожно-транспортном происшествии, случившемся во вторник днем в Нарве, в результате которого один мужчина, не справившийся с управлением электросамокатом, оказался лежащим на земле.
Нетрезвый и немолодой нарвитянин неудачно завершил поездку на электросамокате
Как сообщается в суточной сводке ДТП, 24 сентября в 13.45 в районе Старой Нарвы, рядом с жилым домом по ул. Краави, 10, упал 62-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, до этого ехавший на электрическом самокате.
От падения самокатчик получил повреждения и был доставлен в больницу.