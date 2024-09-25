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Нетрезвый и немолодой нарвитянин неудачно завершил поездку на электросамокате

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Электросамокат. Иллюстративное фото.
Электросамокат. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Полиция сообщила о дорожно-транспортном происшествии, случившемся во вторник днем в Нарве, в результате которого один мужчина, не справившийся с управлением электросамокатом, оказался лежащим на земле.

Как сообщается в суточной сводке ДТП, 24 сентября в 13.45 в районе Старой Нарвы, рядом с жилым домом по ул. Краави, 10, упал 62-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, до этого ехавший на электрическом самокате.

От падения самокатчик получил повреждения и был доставлен в больницу.

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