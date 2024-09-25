Полиция предлагает сдавать незаконные оружие и взрывчатку, обещая не наказывать и не задавать много вопросов

В октябре Департамент полиции и погранохраны вместе с партнерами по сотрудничеству призывает людей добровольно и не опасаясь наказания сдавать незаконное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Кампания продлится весь месяц.

Майор полиции Aннели Аннист говорит, что, если у кого-то есть незаконное оружие, его части или взрывчатые вещества в собственном доме или домашнем хозяйстве близкого человека, они должны позвонить по номеру центра тревоги 112 и сообщить об этом.

- Необходимо максимально подробно описать, что это за предмет, где предмет был найден и где в настоящее время находится опасный предмет. Затем приходит полиция или саперы и забирают с собой запрещенные предметы. Ни при каких обстоятельствах вы не должны приходить в здания полиции или спасательных служб с ружьем за спиной или пакетом взрывчатки под мышкой, - подчеркнула Аннист.

Ежегодно в Эстонии находят и обезвреживают более 5000 взрывных устройств. Взрывчатые материалы, в том числе взрывчатка, по-прежнему обнаруживаются в жилых домах.

- Неправильное обращение даже с небольшим количеством взрывчатки может подвергнуть опасности владельца дома, а также соседей и близких. Например, в начале этого года последствия могли бы быть весьма трагичными, если бы взорвалась взрывчатка, найденная в квартире и сарае в Кяравете. Если вы заботитесь о своих близких и о себе, обязательно сообщите о наличии взрывчатого материала по номеру 112, саперы приедут и займутся ликвидацией угрозы, - рассказал руководитель центра разминирования спасательного департамента Кальвар Таммине.

В ходе кампании, которая проводилась уже несколько раз в прошлые годы, люди сдали полиции и спасательному департаменту сотни единиц незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов и большое количество взрывчатых веществ и веществ.

Департамент полиции и погранохраны уточняет, что такие опасные предметы можно сдавать на самом деле круглый год, не дожидаясь объявления октябрьской кампании и не опасаясь наказания.