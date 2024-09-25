Стендовики привезли из Эльва три медали

- В английском спортинге, в отличие от некоторых других стрелковых упражнений, в воздухе одновременно находятся две мишени в форме тарелочек. Поскольку в гладкоствольном ружье также два ствола и, соответственно, используется два патрона, здесь возможности для исправления ошибок нет, - сказал Вейкко Тихван.

После основного соревнования, состоявшего из 140 выстрелов, Эмиль Юхт и идавирусец Ханнес Куусмик со 124 попаданиями каждый поделили первое место, а Вейкко Тихван остался третьим. Однако в английском спортинге проводится еще финальная стрельба между лучшими, по итогам которой Ханнес Куусмик с разницей в одно очко уступил победителю, а Вейкко Тихван завоевал бронзовую медаль.

В командном зачете Ида-Вирумааский клуб стендовой стрельбы, помимо Вейкко Тихвана, представляли также Сийм Суве и Роланд Пуллеритс, которые заняли второе место с общим результатом 324 попадания.