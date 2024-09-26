Каково будущее Ида-Вирумаа?

Зависимость от сланцевой промышленности замедляет развитие предпринимательской культуры. Многие местные жители привыкли к стабильным рабочим местам в одном секторе, что обусловило нехватку желания рисковать и ограничило возможности инноваций. Ида-Вирумаа нуждается в предпринимательской среде нового типа, в которой в центре внимания было бы развитие мелких и средних предприятий. К сожалению, инвесторов отпугивает прежняя экономическая структура региона, что, в свою очередь, тормозит создание новых возможностей.

На семинаре подчеркивалась также необходимость обучения на протяжении всей жизни, особенно в случае работников сланцевой промышленности, нуждающихся в переподготовке. Несмотря на то, что были начаты мероприятия по переподготовке кадров и запланированы новые специальности, в системе образования существует ряд вызовов. Недостаточное знание языка и низкие зарплаты работников образования снижают эффективность переобучения. Кроме того, дополнительное обучение предлагается главным образом на русском языке, что ограничивает интеграцию и виды на будущее. К тому же, консервативные взгляды и недоверие к решениям государства со стороны представителей старшего поколения препятствуют переобучению, хотя и отмечается тенденция, когда люди постарше все же переучиваются.

Вовлечение молодежи имеет решающее значение