В проходившем в рамках фестиваля "Station Narva" воркшопе сценариев будущего "Новые горизонты - предпочтительные варианты будущего Ида-Вирумаа" одной из главных тем стало, как изменится экономика региона после сокращения использования сланца.
Каково будущее Ида-Вирумаа?
Зависимость от сланцевой промышленности замедляет развитие предпринимательской культуры. Многие местные жители привыкли к стабильным рабочим местам в одном секторе, что обусловило нехватку желания рисковать и ограничило возможности инноваций. Ида-Вирумаа нуждается в предпринимательской среде нового типа, в которой в центре внимания было бы развитие мелких и средних предприятий. К сожалению, инвесторов отпугивает прежняя экономическая структура региона, что, в свою очередь, тормозит создание новых возможностей.
На семинаре подчеркивалась также необходимость обучения на протяжении всей жизни, особенно в случае работников сланцевой промышленности, нуждающихся в переподготовке. Несмотря на то, что были начаты мероприятия по переподготовке кадров и запланированы новые специальности, в системе образования существует ряд вызовов. Недостаточное знание языка и низкие зарплаты работников образования снижают эффективность переобучения. Кроме того, дополнительное обучение предлагается главным образом на русском языке, что ограничивает интеграцию и виды на будущее. К тому же, консервативные взгляды и недоверие к решениям государства со стороны представителей старшего поколения препятствуют переобучению, хотя и отмечается тенденция, когда люди постарше все же переучиваются.
Вовлечение молодежи имеет решающее значение
Многие молодые люди ощущают себя не вовлеченными в процесс принятия решений. Хотя молодежи предлагается теоретическая возможность участвовать в обсуждениях и вносить свой вклад, ее идеи все же зачастую остаются на заднем плане. Голос молодежи до сих пор оставался недоиспользуемым ресурсом при развитии Ида-Вирумаа, ведь более активное привлечение молодежи могло бы привести регион к более жизнеспособному и прогрессивному будущему.
"Ида-Вирумаа обладает потенциалом для перемен: если регион сумеет сосредоточить свою энергию и ресурсы, а также привлечет молодежь и местных лидеров, то в 2040 году Ида-Вирумаа может стать совершенно иным местом, нежели мы видим сегодня".
Элийза Саксинг, проектный руководитель климатического пакта НКО "Эстонское зеленое движение"
Йоханна Валлисту, эксперт в области исследований будущего
Тревожит отъезд молодежи из региона, а активное участие в проектах развития могло бы создать у них более крепкую связь с родным регионом и мотивировать их на то, чтобы оставаться здесь.
Переход на эстоноязычное образование был слишком быстрым и вызвал беспокойство среди местных жителей. По оценке участников, переход требует лучшей подготовки как на государственном, так и на местном уровне, чтобы поддержать плавную языковую и культурную интеграцию. Знание эстонского языка считают необходимым, чтобы укрепить связь между Ида-Вирумаа и остальной Эстонией. Рассуждали о том, кто должен руководить переходом: институты государства или местные руководители?
Образ и идентитет Ида-Вирумаа часто связывают с промышленностью и сланцем, однако в то же время подчеркивают природную живописность и обособленность региона, что вселяет надежду на развитие туризма. К сожалению, распространены также негативные стереотипы, например, "здесь нечего делать", или убежденность в том, что "одна профессия на всю жизнь" - это единственно возможный вариант.
Такие взгляды не способствуют развитию региона и желанию молодежи оставаться в Ида-Вирумаа. Думая о будущем, надо разрушать эти предубеждения и создавать образ региона как инновативного и богатого возможностями места, где стоит жить и работать.
Разнообразный Ида-Вирумаа - как центр инноваций
К 2040 году Ида-Вирумаа мог бы стать динамичным и разнообразным регионом, где инновации и культурное многообразие идут рука об руку. В создававшихся сценариях будущего регион представляли как центр технологий и образования, в котором происходит постоянное развитие и с которым молодежь хочет связать свое будущее. Одной из предложенных будущих метаморфоз стал Нарвский университет - современный центр науки, высококачественного образования и предпринимательства, направляющий развитие региона.
В другом видении будущего Ида-Вирумаа представляли как эстонскую "Силиконовую долину" - регион, полный возможностей и привлекательный как для местных, так и для зарубежных инвесторов. Одной из заметных метафор стало сравнение Ида-Вирумаа с эстонским Гарри Поттером, символизирующее надежду участников на то, что остававшийся прежде без внимания регион мог бы выйти вперед и сменить свое прежнее амплуа стороннего наблюдателя. Местные участники нашли, что такое изменение возможно, если имидж региона осмыслят и будут сознательно развивать.
Результаты мастер-класса показывают, что Ида-Вирумаа обладает потенциалом для перемен: если регион сумеет сосредоточить свою энергию и ресурсы, а также привлечет молодежь и местных лидеров, то в 2040 году Ида-Вирумаа может стать совершенно иным местом, нежели мы видим сегодня.