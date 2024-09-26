Рисунки самой загадочной художницы Украины можно увидеть в библиотеке

Саша Путря родилась в Полтаве, в семье профессионального художника Евгения Васильевича Путри и преподавателя музыкального училища Виктории Емец. Рисовать начала с трех лет. Отец пытался показать ей основы академического рисунка, но дочь хотела делать все по-своему и отражать на бумаге только свои идеи. Он не стал ей мешать.

Она прожила всего 11 лет, неизлечимая болезнь настигла ее в пятилетнем возрасте (02.12.1977 - 24.01.1989), но юная художница оставила огромное творческое наследие: более 2000 рисунков и прикладных работ, несущих философию красоты, добра и любви. Ее называют гениальным ребенком и одной из самых загадочных художниц Украины. О ней снято шесть документальных фильмов, изданы две художественно-документальные повести, выпущены цветные каталоги и альбомы. При Галерее искусств в Полтаве открыт Детский выставочный зал имени Саши Путри, проводятся международные конкурсы детского творчества. На стене детсада, где она воспитывалась, установлена мемориальная доска.

Работы Саши знают в мире: состоялось более 230 персональных выставок в 12 странах. В Эстонии эта выставка проходит впервые. В Кохтла-Ярве ее можно увидеть до 12 октября. Скоро разговор о детях с необычайными способностями продолжится - в читальном зале состоится презентация книги "Хрустальный мост детства", в которой педагог и писатель Татьяна Надточий рассуждает о том, что современные дети отличаются от своих сверстников ХХ века, являясь носителями новых качеств, которые исследуют ученые всего мира.