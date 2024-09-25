У границы с Россией в Нарве снимаются эпизоды для голливудского шпионского триллера

Как уже сообщалось, при посредничестве эстонской компании "Münchhausen Productions" в Эстонии ведутся съемки нескольких эпизодов нового американского сериала "Агентство" (The Agency) с Майклом Фассбендером и Ричардом Гиром в главных ролях. Это будет, насколько известно, шпионский триллер, рассказывающий об отделе, занимающемся подготовкой и управлением агентами глубокого прикрытия. Такие агенты много лет живут под чужими именами, выполняя долгосрочные миссии с целью выявления и вербовки источников разведывательной информации.

Ранее в этом месяце съемки прошли в Таллинне, теперь же - в Нарве.

В среду, 25 сентября, разные сцены, в том числе массовые, снимаются на скрытой за забором территории бывшей Кренгольмской мануфактуры, находящейся в частной собственности. Это буквально на границе с Россией, приграничная зона которой хорошо просматривается, и в частности прекрасно видны купола православной церкви Троицы Живоначальной в Ивангороде.

Судя по номерному знаку на задействованном в съемках автомобиле, сюжет эпизода напрямую связан с Украиной. Некоторые люди в массовке, нанятой в том числе из местных жителей, играют тоже украинцев.

Еще часть съемок проходит на еще более удаленной промышленной окраине Нарвы, для чего до 26 сентября включительно перекрыт отрезок дороги Электрияама теэ, который рядом с Балтийской электростанцией и ее терриконами из отработанной сланцевой золы. Временные дорожные знаки в том месте обозначают тупик для машин без спецразрешения и направляют их в объезд.

Нарвская горуправа сообщила, что на время съемок изменено движение городских автобусов по линии №6. Автобусы не доходят до остановки "Arumäe oja", а остановка "Nahavabrik (Nakro)" временно стала начальной и конечной. Остановки "Nõudepeatus 3", "Bakid" и "Veteranid suvilad" тоже временно не обслуживаются.