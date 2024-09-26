В Йыхви возрождается серия музыкальных викторин

Первая игра нового сезона состоится 1 октября в 19.00. Если в предыдущие годы музыкальные викторины проводились в кафе Йыхвиского концертного дома и в пабе "Vanameistri pub", то теперь местом проведения станет Йыхвиский боулинг-зал.

Ведущая йыхвиских музыкальных викторин Кристи Марков подготовит вопросы и для первой викторины этого года и напомнит всем, что правила остаются прежними. В течение вечера прозвучат 16 музыкальных произведений. Команды численностью до пяти человек должны будут за время звучания песни угадать автора, название и год первого исполнения, а также ответить на вопрос, связанный с песней. Музыкальные произведения, представленные в викторине, очень разнообразны по стилю, географии и эпохам. Большинство песен и исполнителей широко известны.

- Использование смартфонов крайне не приветствуется. В качестве инструментов стоит использовать любые аналоговые инструменты: уши, мозги, друзей, ручку, бумагу, - отмечает Марков.

В период с 2016-го по 2020 год в Йыхви было проведено более полусотни музыкальных викторин, в которых приняли участие несколько сотен игроков.

Один из них, Хендрик Пийльманн, приехавший в Ида-Вирумаа в качестве учителя по программе "Молодежь в школу!", написал о йыхвиских викторинах в своей книге "Minu Jõhvi. Isehakanud jõhvikas", вышедшей в 2021 году. По его мнению, участие в музыкальных викторинах является одним из шести видов деятельности, необходимых для получения полноценного культурного опыта на территории Йыхвиской волости, и он считает это непревзойденным развлечением.

"Для меня это мероприятие значительно облегчает пребывание в Йыхви. Дважды в месяц группа интеллигентных людей собирается вместе, чтобы обсудить актуальные политические новости, историческую музыкальную сокровищницу, поговорить о еде и природе", - написал Пийльманн в своей книге. Он признался "Северному побережью", что нигде больше не чувствовал себя так комфортно, как участвуя в викторине.