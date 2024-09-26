В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления открылась первая выставка живописи Юлии Янченко, которая взялась за кисти и карандаши уже во взрослом возрасте, но не расстается с ними - каждый день выносит на полотно или бумагу то, что нравится, и то, что чувствует.

Открывая выставку, Юлия Янченко подчеркнула, что начала рисовать в 2016 году и с тех пор не расставалась с искусством. Она - самоучка, но старалась развивать свои знания из книг, общения с коллегами. Процесс не прекращается, потому что мечтает еще многому научиться - в мире столько прекрасного, что можно и хочется нарисовать.

- Как будто сверху пришло - захотелось нарисовать портрет, потом другой, - рассказывает она. - Дальше - больше. Много путешествовала и впечатления отражались в картинах, которые всегда посылала домой к маме - она хранительница моих творений.