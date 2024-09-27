ПЕРЕДОВИЦА Классический пример "сломанного телефона"

Один особенно шустрый политик уже снял видеоролик, в котором рассказывает о том, как он отстаивает интересы народа, а также борется против, не зная точно, чего именно. Но это не мешает пугать трупами животных, биологическими отходами, нападениями крыс и другими ужасами, которые якобы постигнут жителей Сомпа и значительной части Ида-Вирумаа.

На данном этапе это классический случай проблемы с коммуникацией и "сломанного телефона". Люди, занимающиеся этим делом, должны понимать, что строительство завода по переработке отходов - это деликатная тема, вызывающая множество вопросов и опасений. Поэтому особенно важно тщательно подготовиться к тому, как объяснить свои планы местным жителям. Чтобы завоевать доверие, нужно как можно больше ясности и конкретности, а также должны быть даны исчерпывающие и правдоподобные ответы на все опасения, которые могут возникнуть у людей. В противном случае люди, образно говоря, схватятся за вилы, и это начинание умрет уже в зародыше.

С другой стороны, местному сообществу и политикам также стоит быть прежде всего практичными, а не делать упор на эмоции. Если предприниматели создадут предприятие, которое будет соответствовать всем строгим экологическим стандартам, учитывать интересы местного населения, приведет в порядок заброшенную десятилетия назад территорию и принесет рабочие места и налоговые поступления, то отказываться от него было бы неразумно.