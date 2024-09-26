ОДИН ВОПРОС Какова точка зрения руководимой вами коалиции по вопросу права граждан России голосовать на местных выборах?

Премьер-министр и председатель Партии реформ КРИСТЕН МИХАЛ:

- Точка зрения Партии реформ и мое личное мнение таковы, что граждане Беларуси и России не должны принимать решения в Эстонии. Те люди, которые в свободной стране без принуждения выбирают в посольстве Путина, могли бы, скорее, сделать выбор в пользу проживания в Эстонии или какой-то другой выбор.

Точка зрения правительства по этому вопросу не едина. В правительстве есть правило - как вам известно, оно есть и в других коалиционных правительствах, - что вещи либо делаются совместно, либо не делаются. И в случае правительства одни из правительственных партнеров - социал-демократы - сказали, что они такую поправку не поддерживают.

Работу над этой темой надо продолжить. Когда появится коалиция, в которой участвующие стороны совместно согласятся на такую поправку, то такая коалиция может осуществить эту политику.

Я считаю, что это не в интересах эстонского народа вызвать правительственный кризис, в то время как нам нужно привести в порядок бюджет, приобрести боеприпасы для Сил обороны и сделать много других важных вещей.