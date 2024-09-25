Экзамены по теории вождения, посильные только 10 процентам сдающих, экстренно приостановлены на два дня

"На сегодня мы пересмотрели около 400 вопросов и поняли, что пять процентов из них могли быть двусмысленными или сложно сформулированными, - говорит директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэль Йессе. - Полученная обратная связь важна для нас, и мы ее учитываем, поэтому проведем еще одну тщательную проверку вопросов".

Йессе подтвердил, что на время этой проверки теоретические экзамены будут приостановлены. Проведение теоретических экзаменов возобновится 30 сентября.

Клиентам, чьи экзамены 26 и 27 сентября отменены, отправят персональное уведомление.

Транспортный департамент сообщил, что в результате конкурса он получил для поведения теоретических экзаменов 1200 вопросов с вариантами ответов, составленные экспертами в данной области. В ходе предварительной проверки было сразу удалено порядка сотни вопросов, затем удалили еще около двадцати.

Но нынче в понедельник выяснилось, что обновленный экзамен по теории и правилам дорожного движения могут сдать лишь 10 процентов экзаменуемых. Как сообщалось в эстонской печати, проблемой новых вопросов является их слабое соответствие реальным дорожным ситуациям и плохие, двусмысленные формулировки. С резкой критикой новых вопросов для теоретических экзаменов выступил Союз автошкол Эстонии, назвавший происходящее хаосом, что собственно и заставило Транспортный департамент еще раз заняться проверкой нового экзаменационного материала.

"Понятно, что все новое поначалу непривычно, и, конечно, вопросы, которые были на теоретических экзаменах в течение пяти лет, стали уже знакомыми", - написал Транспортный департамент в своем пресс-сообщении, списывая проблему, поставленную автошколами, на силу привычки.