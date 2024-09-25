Транспортный департамент решил приостановить проведение экзаменов по теории вождения 26 и 27 сентября, чтобы за эти два дня тщательно проверить все новые вопросы, которыми крайне недовольны автошколы Эстонии.
Экзамены по теории вождения, посильные только 10 процентам сдающих, экстренно приостановлены на два дня
"На сегодня мы пересмотрели около 400 вопросов и поняли, что пять процентов из них могли быть двусмысленными или сложно сформулированными, - говорит директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэль Йессе. - Полученная обратная связь важна для нас, и мы ее учитываем, поэтому проведем еще одну тщательную проверку вопросов".
Йессе подтвердил, что на время этой проверки теоретические экзамены будут приостановлены. Проведение теоретических экзаменов возобновится 30 сентября.
Клиентам, чьи экзамены 26 и 27 сентября отменены, отправят персональное уведомление.
Транспортный департамент сообщил, что в результате конкурса он получил для поведения теоретических экзаменов 1200 вопросов с вариантами ответов, составленные экспертами в данной области. В ходе предварительной проверки было сразу удалено порядка сотни вопросов, затем удалили еще около двадцати.
Но нынче в понедельник выяснилось, что обновленный экзамен по теории и правилам дорожного движения могут сдать лишь 10 процентов экзаменуемых. Как сообщалось в эстонской печати, проблемой новых вопросов является их слабое соответствие реальным дорожным ситуациям и плохие, двусмысленные формулировки. С резкой критикой новых вопросов для теоретических экзаменов выступил Союз автошкол Эстонии, назвавший происходящее хаосом, что собственно и заставило Транспортный департамент еще раз заняться проверкой нового экзаменационного материала.
"Понятно, что все новое поначалу непривычно, и, конечно, вопросы, которые были на теоретических экзаменах в течение пяти лет, стали уже знакомыми", - написал Транспортный департамент в своем пресс-сообщении, списывая проблему, поставленную автошколами, на силу привычки.