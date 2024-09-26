На карьере "Нарва" погиб человек, занимавшийся ремонтом оборудования

Трагедия произошла на сланцедобывающем карьере в среду, 25 сентября. О смерти мужчины сообщили друзья и знакомые в соцсетях. "Прощай, Леонид Рогачев, наш уважаемый и постоянный турист, житель Силламяэ, хороший отец, любящий муж, честный, открытый, рассудительный, добрый, всегда готовый помочь", - написано среди прочего в Фейсбук-группе "Мой Силламяэ".

В государственном энергоконцерне "Eesti Energia" "Северному побережью" сообщили, что несчастный случай имел место 25 сентября в мастерской, принадлежащей компании "Enefit Solutions", расположенной на территории карьера "Нарва".

"Enefit Solutions" - предприятие-поставщик технологических решений для энергетических и промышленных компаний, его основным клиентом и партнером является компания "Enefit Power".

Погибший 49-летний мужчина был сотрудником "Enefit Solutions". Он работал дежурным cлесарем-электриком, занимался ремонтом оборудования, имел 13-летний стаж в концерне.

- Трагический случай произошел во время выполнения ремонтных работ в мастерской по ремонту техники. Коллеги немедленно сообщили о случившемся в экстренную службу, но прибывшая на место происшествия скорая помощь не смогла спасти жизнь сотрудника, - рассказала пресс-представитель "Eesti Energia" Елена Дербнева.

Компания "Enefit Solutions" выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего коллеги и в полной мере сотрудничает с полицией, прокуратурой и трудовой инспекцией для установления причин несчастного случая, как сообщила Дербнева.

Полиция возбудила уголовное дело, а само предприятие инициировало внутреннее расследование.