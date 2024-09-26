Юноша на самокате в Йыхви выехал на зебру прямо под колеса

Как сообщает полиция, на йыхвиской Кесквяльяк 25 сентября в 17.26 молодой человек в возрасте семнадцати лет выехал на электрическом самокате, не снижая скорости, на пешеходный переход. Там его сбил легковой автомобиль "Toyota Avensis", за рулем которого находилась 57-летняя женщина.