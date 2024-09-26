Чт, 26.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Юноша на самокате в Йыхви выехал на зебру прямо под колеса

Copy
Самокат. Иллюстративное фото.
Самокат. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Еще одно происшествие с участием человека на электросамокате случилось накануне вечером в самом центре Йыхви.

Как сообщает полиция, на йыхвиской Кесквяльяк 25 сентября в 17.26 молодой человек в возрасте семнадцати лет выехал на электрическом самокате, не снижая скорости, на пешеходный переход. Там его сбил легковой автомобиль "Toyota Avensis", за рулем которого находилась 57-летняя женщина.

Самокатчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Йыхви
Наверх