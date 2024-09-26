ОБЗОР ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Премьер-министр передал госбюджет в Рийгикогу на рассмотрение

Обеспечение безопасности

На оборону населения и государства правительство в течение следующих четырех лет выделит 5,6 миллиарда евро, к которым еще 1,6 миллиарда было добавлено в рамках государственной бюджетной стратегии на закупку боеприпасов для систем вооружения большой дальности до 2031 года. Об этом пишет коммуникационное бюро правительства в своем обзоре проекта бюджета, переданного нынче в Рийгикогу.

Таким образом, как подчеркивается в обзоре, расходы на оборону в ближайшие годы составят значительно более 3% ВВП, достигнув 3,7% ВВП в 2026 году. На данный момент мы находимся на втором месте по доле расходов на оборону в НАТО, после Польши и впереди США.

Эстония продолжит оказывать помощь Украине в развитии ее независимой обороноспособности в размере 0,25% ВВП, что превышает 100 миллионов евро в год. Эстонское государство намерено делать это, насколько возможно, с помощью продукции эстонской оборонной промышленности, что на сегодняшний день является крупнейшим государственным планом промышленного роста.

Военная оборона может быть успешной только в том случае, если ее поддерживает гражданское общество, а население и учреждения готовы к кризисам. С этой целью в течение следующих четырех лет на тотальную национальную оборону будет выделено дополнительно 219 миллионов евро, из которых 165 миллионов будут направлены на укрепление внутренней безопасности. Финансируемые проекты включают строительство восточной границы, борьбу с гибридными угрозами и усиление гражданской обороны.