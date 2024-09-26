Правительство 26 сентября утвердило государственный бюджет на 2025 год, доходы которого составляют 17,7 миллиарда евро, а расходы - 18,2 миллиарда. Дефицит бюджета в следующем году сохранится на необходимом уровне 3%. Как комментирует эту новость коммуникационное бюро правительства, бюджетные решения правительства призваны обеспечить безопасность населения и государства, инвестиции в укрепление экономики и существенное снижение государственных расходов.
ОБЗОР ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ⟩ Премьер-министр передал госбюджет в Рийгикогу на рассмотрение
Обеспечение безопасности
На оборону населения и государства правительство в течение следующих четырех лет выделит 5,6 миллиарда евро, к которым еще 1,6 миллиарда было добавлено в рамках государственной бюджетной стратегии на закупку боеприпасов для систем вооружения большой дальности до 2031 года. Об этом пишет коммуникационное бюро правительства в своем обзоре проекта бюджета, переданного нынче в Рийгикогу.
Таким образом, как подчеркивается в обзоре, расходы на оборону в ближайшие годы составят значительно более 3% ВВП, достигнув 3,7% ВВП в 2026 году. На данный момент мы находимся на втором месте по доле расходов на оборону в НАТО, после Польши и впереди США.
Эстония продолжит оказывать помощь Украине в развитии ее независимой обороноспособности в размере 0,25% ВВП, что превышает 100 миллионов евро в год. Эстонское государство намерено делать это, насколько возможно, с помощью продукции эстонской оборонной промышленности, что на сегодняшний день является крупнейшим государственным планом промышленного роста.
Военная оборона может быть успешной только в том случае, если ее поддерживает гражданское общество, а население и учреждения готовы к кризисам. С этой целью в течение следующих четырех лет на тотальную национальную оборону будет выделено дополнительно 219 миллионов евро, из которых 165 миллионов будут направлены на укрепление внутренней безопасности. Финансируемые проекты включают строительство восточной границы, борьбу с гибридными угрозами и усиление гражданской обороны.
Каждый человек вносит свой вклад в обеспечение безопасности Эстонии. Чтобы покрыть стремительно растущие расходы на оборону, государство введет временный налог на безопасность до конца 2028 года. За четыре года государство намерено собрать с налога на безопасность до 2,6 миллиарда евро, а часть налога, которую планируется получить за счет прибыли предприятий, составляет 594 миллиона.
Оживление экономики и благосостояние населения
В целях оживления экономики в бюджете 2025 года предусмотрены инвестиции и инвестиционные субсидии на сумму 1,9 миллиарда евро. По уровню инвестиций Эстония является лидером Европейского Союза.
Дополнительные 402,6 миллиона будут направлены из доходов от продажи квот на выбросы CO2 для стимулирования экономики в последующие годы. Две трети этой суммы пойдет на строительство "Rail Baltic". 50 миллионов будут выделены на инвестиции в энергоэффективность многоквартирных домов и 25 миллионов на поддержку зеленых технологий в морском судоходстве.
Государство инвестирует 50 миллионов евро в комплексные решения по производству и использованию экологичного водорода. 74 миллиона будут направлены на укрепление электрических сетей и строительство новых мощностей для подключения.
В целях развития возобновляемой энергетики и обеспечения энергетической безопасности при поддержке частного финансирования по государственным планировкам будет осуществлено подключение электроэнергии морской ветряной электростанции в Ливонском заливе и четвертое эстонско-латвийское электросоединение.
В 2025-2028 годах государство поддержит масштабные инвестиции в высокотехнологичное производство в размере 160 миллионов евро, что укрепит эстонский экспорт и создаст хорошо оплачиваемые рабочие места за пределами так называемых "золотых колец".
К концу 2025 года правительство увеличит до 100 миллионов евро объем фонда поддержки оборонной промышленности, созданного при государственном инвестиционном фонде "SmartCap". Фонд инвестирует в компании, разрабатывающие военную продукцию и технологии, а также в инвестиционные фонды, поддерживающие работающие в Эстонии предприятия с высокой добавленной стоимостью и специализирующиеся на глубоких технологиях.
В следующем году государство выделит 262,6 миллиона евро на поддержку высшего образования, что позволит увеличить число получающих высшее образования в сферах ИКТ, технологий, производства и строительства.
Экономия государственных расходов
Экономия государственных средств в ближайшие четыре года достигнет 1 миллиарда евро, а с учетом уже принятых решений - до 1,4 миллиарда.
Расходы государственного сектора будут сокращены на 10% в течение следующих трех лет.
Экономия государства на выплатах по процентам в результате решений правительства составит около 200 миллионов евро в течение следующих четырех лет.
В ходе пересмотра бюджета правительство повысило эффективность социальных услуг и решило реформировать систему пособий по безработице, созданную более 20 лет назад.
Более справедливая и простая система пособий по безработице вступит в силу с 1 января 2026 года и поможет сэкономить более 45 миллионов евро в государственном бюджете до 2028 года.
Решения в социальной сфере касались установления с 2026 года потолка в размере двойной средней заработной платы для выплат по больничным и для родительских пособий, а также прекращения уплаты государством социального налога за неработающего родителя. С 2025 года будет прекращена выплата пособия одинокого пенсионера людям, проживающим в доме престарелых.
Государство также сократит бюрократию и экономические затраты на научно-исследовательскую деятельность, а министерства больше не будут получать дополнительные средства на научные проекты. Важно, чтобы экономия не повлияла напрямую на работу ученых, центров передового опыта или компаний, занимающихся наукой, то есть на инновационную деятельность, которая способствует конкурентоспособности Эстонии.