ОПРОС Любите ли вы посещать ярмарки?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Алена КОСТИНА, педагог: - Нет, не интересуюсь такими событиями и не знаю, где они проходят, потому что все равно никуда не пойду. Мне не интересно ходить по рядам и смотреть, а если что-то очень нужно, отправлюсь в магазин и куплю. Единственное, что мне всегда нравится покупать, - это книги, около них могу долго простоять.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аста ДЕЛИНГ, пенсионер: - Мне очень нравится ходить на ярмарки, потому что обычно это интересно, весело, много знакомых людей встретить можно. Особенно нравится рассматривать изделия ручной работы, мастера и мастерицы с золотыми руками умеют удивить. Конечно же не пропущу Михайловскую ярмарку в эту субботу.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Алекс ЮГАНСОН, учащийся: - Мне нравится ходить на ярмарки, и не потому, что есть цель что-то купить, иногда просто интересно посмотреть, чем продавцы торгуют, что новое появляется. Не о продуктах речь, конечно, а об изделиях ручной работы - любопытно видеть, как много фантазии у творческих людей! Специально за рекламой не слежу, но если узнаю, что проходит ярмарка и есть свободное время, то обязательно пойду.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сильви ЛААНЕ, пенсионер: - Конечно, нравится. Что-то из продуктов, чего нет в сетевых магазинах, можно купить, но особенно люблю рассматривать рукодельные вещи, мастера и мастерицы иногда удивляют - рассматриваю и гадаю: как это сделано? Сама тоже много рукодельничаю, поэтому с открытыми глазами хожу - может, у коллег интересная идея найдется?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лаури КАРП: строитель: - Нравится гулять по рядам, обычно задерживаюсь у столов или палаток с изделиями из дерева, металла и прочими вещами, которые люди делают своими руками. Можно с мастерами поговорить, что-то узнать новое. Ярмарка - это способ интересно выходной день провести.