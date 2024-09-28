Хенри Казело: Политические склоки не приносят пользы Кохтла-Ярве

Я и сам вместе с другими членами городской управы также подменял наших специалистов, составляя письма и проекты или, например, контролируя благоустройство. Главное, чтобы работа была сделана. К сожалению, в прошлом у нас были люди, которые занимали должность, но не хотели выполнять свои обязанности, ссылаясь на то, что они не подписали должностную инструкцию, а потом отказывались ее подписывать, поэтому работа так и оставалась несделанной, или члену горуправления приходилось заниматься ею самому.

Заверяю, что нынешнее горуправление больше не будет принимать на работу новых сотрудников, пока они не подпишут должностную инструкцию, во избежание подобных ситуаций в будущем.

Как и в случае с наймом новых сотрудников, политические склоки явно не способствуют и поиску инвесторов. То, что происходит сейчас с промпарком в Сомпа, когда предприниматель еще даже не подал заявку в горуправу, но уже собираются подписи против его первоначальных идей, по меньшей мере странно и отпугивает будущих инвесторов. Выступать против всего только потому, что это может показаться оппозиции политически выгодным, неразумно и не отвечает интересам горожан.