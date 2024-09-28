Я понимаю, что в политике нет вечных должностей, и я не цепляюсь за свою должность изо всех сил. Конечно, у меня еще есть желание и энергия продолжать вместе развивать наш родной город. Однако меня огорчает то, как низко могут опуститься некоторые политики ради реализации своих узких интересов, оставляя на втором плане интересы Кохтла-Ярве и эстонского государства в целом.
Хенри Казело: Политические склоки не приносят пользы Кохтла-Ярве
Для того чтобы любой ценой добиться смены власти, придумываются различные обвинения. Как сказал мне в частной беседе один из участников вотума недоверия, не принимайте это на свой счет, у нас с вами хорошее сотрудничество, но такова политика. Но эта политика, на мой взгляд, не должна быть такой, и я считаю, что она может быть намного лучше и планку не следует опускать так низко!
Я считаю самым важным из сделанного за последние десять месяцев достижение компромисса с Министерством образования и науки по поводу строительства нового здания школы. Новые здания школ появятся, и наша образовательная сеть будет упорядочена, что позволит нашему городу в будущем за счет высвободившихся средств больше вкладываться, например, в дорожное строительство, социальную сферу или укрепление здоровья через спорт.
Что касается бюджетных вопросов, то я отдаю должное нашей финансовой службе и ее энергичному руководителю, по инициативе которого был заранее составлен негативный дополнительный бюджет города, призванный обеспечить устойчивость нашего города. Мы были гораздо более консервативны в составлении бюджета, чем предусматривали прогнозы Министерства финансов, но общая экономическая стагнация, во многом вызванная войной в Украине и состоянием дел у наших партнеров по экспорту, наложила свой отпечаток.
Разговоры о том, что сфера образования сейчас страдает от сокращений и что-то осталось несделанным, не соответствуют действительности. Мы добились экономии в первую очередь за счет незамещенных вакансий. Мы годами не находили людей на эти должности. Нам не имеет смысла просто хранить эти деньги на счете.
Правда, были сокращены и вспомогательные работники, но только те, кого уже было неразумно держать на зарплате. Ни один сотрудник, курирующий деятельность учреждений образования и культуры, не был сокращен, и дети нашего города от этого не пострадают. Сократились расходы на премии, покупку мебели, умных устройств и т.д.
Нынешняя ситуация с бюджетом устойчива благодаря дополнительному бюджету, потому что мы отреагировали быстрее, чем большинство других самоуправлений Эстонии, которые начали готовить негативные дополнительные бюджеты только в конце лета и осенью. Богатые муниципалитеты Харьюмаа также испытывали и испытывают проблемы.
Я рад, что оппозиция озабочена поиском новых сотрудников для городской управы. Но поверьте мне, ваши политические склоки, постоянная игра вотумами недоверия, клеймение повышением зарплаты никак не облегчают поиск новых сотрудников, скорее, наоборот.
Конечно, многим неинтересно претендовать на должность, где зарплата гораздо ниже, чем у учителя, а ответственность выше, и "бонусом" прилагается пренебрежительное отношение. Несмотря на все вышесказанное, за последнее время мы нашли несколько новых сотрудников, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя.
Конечно, и после структурной реформы городской управы остаются незаполненные вакансии. Однако работа была распределена между имеющимися чиновниками, структура стала более эффективной, и со следующего месяца у нас также появятся новые сотрудники, поскольку конкурсные комиссии по-прежнему активно проводят собеседования с кандидатами и принимают решения. Наша цель - не назначить первого попавшегося человека, а убедиться, что выбранный человек способен справиться со своей работой.
Я и сам вместе с другими членами городской управы также подменял наших специалистов, составляя письма и проекты или, например, контролируя благоустройство. Главное, чтобы работа была сделана. К сожалению, в прошлом у нас были люди, которые занимали должность, но не хотели выполнять свои обязанности, ссылаясь на то, что они не подписали должностную инструкцию, а потом отказывались ее подписывать, поэтому работа так и оставалась несделанной, или члену горуправления приходилось заниматься ею самому.
Заверяю, что нынешнее горуправление больше не будет принимать на работу новых сотрудников, пока они не подпишут должностную инструкцию, во избежание подобных ситуаций в будущем.
Как и в случае с наймом новых сотрудников, политические склоки явно не способствуют и поиску инвесторов. То, что происходит сейчас с промпарком в Сомпа, когда предприниматель еще даже не подал заявку в горуправу, но уже собираются подписи против его первоначальных идей, по меньшей мере странно и отпугивает будущих инвесторов. Выступать против всего только потому, что это может показаться оппозиции политически выгодным, неразумно и не отвечает интересам горожан.
Я рад, что, несмотря на все вышесказанное, многие предприниматели все же проявляют большой интерес к нашему городу, и с этой целью мы знакомим предпринимателей с возможностями города Кохтла-Ярве посредством СМИ, рекламы, встреч с предпринимателями и участия в конференциях. Это также дает результаты. Например, почти четверть финансового объема бизнес-инвестиций, предусмотренных в фонде справедливого перехода, или около 50 миллионов евро, будет направлена на проекты, связанные с Кохтла-Ярве, что поможет создать около полутысячи новых рабочих мест.
Конечно, большую роль в этом сыграл наш Кохтла-Ярвеский промышленный парк, Ида-Вируское инвестиционное агентство, участником которого является и город. Особенно положительным результатом стало участие нашего города с большой делегацией в Ида-Вирумааской конференции по недвижимости, что помогло нам, например, продать более половины городских квартир, выставленных на аукцион. Было приятно случайно встретиться в строительных магазинах с инвесторами, принявшими участие в конференции по недвижимости, которые сказали, что работа нашей делегации по продажам вдохновила их на инвестиции и покупку недвижимости в Кохтла-Ярве.
У нашего города, безусловно, есть позитивное будущее, и чтобы достичь его, мы должны сами в это верить, а также действовать и вдохновлять других, оставляя личные интересы на втором плане.
"Политические склоки, постоянная игра вотумами недоверия, клеймение повышением зарплаты не облегчают поиск ни новых сотрудников, ни инвесторов".Хенри Казело, мэр Кохтла-Ярве
Сегодняшние участники вотума недоверия, к сожалению, своими действиями доказали, что их заботит не благополучие нашего города, а политическая корысть. Я также предоставил нынешней оппозиции горсобрания возможность конструктивно сотрудничать по различным вопросам, но, к сожалению, они за редким исключением не заинтересованы в этом, поскольку политические препирательства кажутся им более увлекательными, чем содержательная работа. Действуя подобным образом, неизбежно загоняют себя в угол, и в будущем таким людям будет очень сложно найти единомышленников, которые и впредь будут им доверять.
Просто быть эстонцем недостаточно, нужно работать, в том числе сотрудничать с различными группами интересов, а не сеять вражду в обществе.
У членов городского собрания есть возможность решить, согласятся ли они на авантюру и интригу, которые отпугивают некоторых инвесторов и ведут город к упадку, или выберут устойчивое будущее.
Кохтла-Ярве, говоря образно, заслуживает лучшего, чем факельные шествия воинов Одина по нашей Кескаллеэ. Как мне рассказали несколько людей сферы культуры, Кохтла-Ярве - очень классный город, похожий на неограненный алмаз, который скоро засияет по всей Эстонии. Так давайте дадим ему шанс и будем уважать волю большинства жителей Кохтла-Ярве, которых представляет нынешняя коалиция.
Если инициаторам вотума недоверия не нравится нынешняя городская власть, то уже на выборах 2025 года у вас есть шанс добиться лучшего результата. Вместе с тем я хотел бы напомнить вам, что люди не настолько глупы, чтобы голосовать только на основании того, у кого самые красивые и откровенные фотографии в социальных сетях, или чтобы поддаваться влиянию сфабрикованных обвинений и ложной информации. Люди умеют отделять зерна от плевел.
Я обещаю, что если мне действительно выразят недоверие, я не стану демонстрировать обиду, подобно членам предыдущей горуправы, и не буду препятствовать работе нового городского управления. Жители города заслуживают самого лучшего!
Речь мэра Кохтла-Ярве перед голосованием по вотуму недоверия в городском собрании 26 сентября.