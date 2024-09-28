Вирве Осила: "Урмас поет мне моими собственными словами: "...теперь вместе с морем я тихо дышу…"

В сентябре 1944 года десятки тысяч людей бежали из Эстонии от челюстей красного дракона. Тех, кто захотел или вынужден был остаться на родине, красный дракон притеснял еще много лет: кого-то прожорливо проглотил, кого-то отправил в заключение, и на избавление от уз потребовались годы - слишком много лет. На сегодня красный дракон отрастил новые головы и щелкает своими кровавыми пастями в Украине. Мы здесь в этом мягком сентябре не в состоянии даже представить себе масштабы тамошних разрушений.

Тогдашний сентябрь был ветреным, но тоже рябиново-красным и очень грибным. Ночной ветер бился в окна, навевая беспокойный и тревожный сон. Я тоже проснулась в какой-то момент после полуночи от стука в окно, зажгла свет и увидела за окном птичку в сером взъерошенном оперении. Я просыпалась еще несколько раз, а эта птичка все сидела съежившись на подоконнике. К рассвету она исчезла. Утро было уже спокойным, правда, туманным, но теплым. Я пошла в свой запланированный ранний поход за грибами и через пару часов вернулась уже с приличным грибным "урожаем". Умылась, заварила чашку кофе и нажала на кнопку радио. И сама так и села на пол между ведрами с грибами. Время будто остановилось.