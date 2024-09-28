Силламяэ привлекает туристов сталинской архитектурой, сохранившейся с середины прошлого века, красивым морским променадом, а с нынешнего года также тематическим парком "Таинственный город", благодаря которому значительно возрос интерес к городскому музею. Неспешно пройдя по улицам, можно найти множество любопытных уголков, которые не всегда сразу заметны взгляду. Один из таких - кафе "Perenaine" на Каяка, 15. Недавно ему исполнилось тридцать лет и здесь сохранилось все, как было в 90-х годах прошлого века: обстановка, меню, посуда... Цены тоже как будто оттуда - где еще за обед из трех блюд попросят меньше десяти евро?