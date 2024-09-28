В Ида-Вирумаа стартует Неделя предпринимательства 2024 — время перемен 2.0

Научный клуб AIRE, который занимается изучением внедрения роботизации и искуссвенного интеллекта в бизнес-среду, проведет семинар по дигитализации в четверг, 3 октября с 10.00 до 17.00 в kood/Jõhvi. В век цифровых технологий использование инструментов автоматизации может улучшить процессы и обеспечить безопасность, помочь вашему бизнесу стать более прозрачным и конкурентоспособным на всех уровнях бизнес-процессов. Этот семинар однозначно стоит посетить! Участие станет незаменимым событием для тех, кто хочет повысить эффективность своего бизнеса и найти важные контакты среди мира науки.

А в городе Нарва в четверг, 3 октября с 14.00 до 17.00 пройдет день креативной экономики. В СraftDepo состоится семинар «Почему предпринимателю нужен дизайнер?». Организует мероприятие творческий кластер Ида-Виру (loomeklaster.ee) совместно со StartUp Estonia. Этот семинар объединит истории успеха творческих предпринимателей со всей Эстонии, поможет предпринимателям понять, почему дизайн играет ключевую роль в успехе бизнеса. Также будет затронута тема внедрения инструментов искусственного интеллекта в работе предпринимателя творческой сферы. Мероприятие проходит на эстонском и русском языках.

В пятницу, 4 октября с 10:00 до 12.15 в отеле Narva в городе Нарва состоится семинар Туристического кластера Ида-Виру на русском языке «Что делать на эстонском, финском и латвийском рынке?» для тех, кто работает или связан со сферой туризма. На семинаре региональные эксперты познакомят с общими тенденциями и стратегиями, а также предложат практические советы по выходу на соседние рынки. Участники узнают о предпочтениях туристов из Эстонии, Латвии и Финляндии, а также о том, как привлечь их в Ида-Вирумаа. Чуть позже, в 14.00, в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета стартует семинар «Наука, инновации и предприниматель Ида-Вирумаа». Этот семинар сосредоточится на том, как научные разработки и инновации могут стать двигателем для современного бизнеса. Также на семинаре будут озвучены результаты исследования, проведенного научными сотрудниками колледжа. Мероприятиятие проходит на эстонском и русском языках.