С 30 сентября по 5 октября 2024 года в Ида-Вирумаа пройдет Неделя предпринимательства, которая предоставит предпринимателям региона уникальные возможности для обучения, обмена опытом и расширения деловых связей.
В Ида-Вирумаа стартует Неделя предпринимательства 2024 — время перемен 2.0
Программа включает фокусные дни и сосредоточена на мероприятиях, которые помогут предпринимателям адаптироваться к изменяющемуся рынку, найти финансирование своим проектам и ключевых партнеров, а также получить дополнительную информацию от Ида-Вируского центра предпринимательства и партнеров.
В понедельник, 30 сентября с 13.00 до 17.00 часов в нарвском OBJEKT состоится инфодень «Меры поддержки для предпринимателей». Это мероприятие станет стартовой площадкой для всей недели, предложив участникам доступ к актуальной информации о субсидиях для бизнеса. Это отличный шанс получить ответы на свои вопросы от приглашенных экспертов, которые помогут вам в поисках финансирования бизнес-проектов. Мероприятие будет проходить на эстонском и русском языках.
Во вторник, 1 октября с 10.00 до 14.00 в учебном центре Керсти Вылу в городе Йыхви состоится семинар на русском языке «Интеллектуальная собственность как инструмент в бизнесе». На семинаре будет рассказано, как использование интеллектуальной собственности может стать ключом к успеху в бизнесе. Вам будут предложены ответы на вопросы о том, как можно защитить свои авторские права и увеличить конкурентоспособность вашего бизнеса на современном рынке. А вечером, с 18.00 до 20.00, в Нарве, в Alex kohvik, стартует встреча-дебаты на русском языке с «Деловыми Ведомостями» под названием «Проблемы ида-вируских предпринимателей: о чем пишут и о чем не пишут СМИ».
В среду, 2 октября с 10.00 до 19.00 в Нарве, в Доме культуры «Ругодив» состоится традиционная Нарвская бизнес-конференция «Создадим будущее вместе». В этом году это возможность быть в центре актуальных тем, которые будут определять развитие региона: на пути к справедливому переходу, формула успеха молодого предпринимателя и экологически устойчивое предпринимательство. Мероприятие будет проходить на эстонском и русском языках.
Научный клуб AIRE, который занимается изучением внедрения роботизации и искуссвенного интеллекта в бизнес-среду, проведет семинар по дигитализации в четверг, 3 октября с 10.00 до 17.00 в kood/Jõhvi. В век цифровых технологий использование инструментов автоматизации может улучшить процессы и обеспечить безопасность, помочь вашему бизнесу стать более прозрачным и конкурентоспособным на всех уровнях бизнес-процессов. Этот семинар однозначно стоит посетить! Участие станет незаменимым событием для тех, кто хочет повысить эффективность своего бизнеса и найти важные контакты среди мира науки.
А в городе Нарва в четверг, 3 октября с 14.00 до 17.00 пройдет день креативной экономики. В СraftDepo состоится семинар «Почему предпринимателю нужен дизайнер?». Организует мероприятие творческий кластер Ида-Виру (loomeklaster.ee) совместно со StartUp Estonia. Этот семинар объединит истории успеха творческих предпринимателей со всей Эстонии, поможет предпринимателям понять, почему дизайн играет ключевую роль в успехе бизнеса. Также будет затронута тема внедрения инструментов искусственного интеллекта в работе предпринимателя творческой сферы. Мероприятие проходит на эстонском и русском языках.
В пятницу, 4 октября с 10:00 до 12.15 в отеле Narva в городе Нарва состоится семинар Туристического кластера Ида-Виру на русском языке «Что делать на эстонском, финском и латвийском рынке?» для тех, кто работает или связан со сферой туризма. На семинаре региональные эксперты познакомят с общими тенденциями и стратегиями, а также предложат практические советы по выходу на соседние рынки. Участники узнают о предпочтениях туристов из Эстонии, Латвии и Финляндии, а также о том, как привлечь их в Ида-Вирумаа. Чуть позже, в 14.00, в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета стартует семинар «Наука, инновации и предприниматель Ида-Вирумаа». Этот семинар сосредоточится на том, как научные разработки и инновации могут стать двигателем для современного бизнеса. Также на семинаре будут озвучены результаты исследования, проведенного научными сотрудниками колледжа. Мероприятиятие проходит на эстонском и русском языках.
В субботу, 5 октября с 10.00 до 18.00 состоится заключительное мероприятие для молодежи. Все молодые люди приглашаются в Нарвскую эстонскую гимназию на хакатон по программе Spinner. Участники смогут представить свои идеи, найти команды и развить проекты, которые будут решать реальные задачи бизнеса. Это отличная возможность для молодежи проявить себя и получить поддержку от экспертов.
Все мероприятия являются бесплатными. Не упустите шанс стать частью этого важного события года для предпринимателей и зарегистрируйтесь на интересующие вас мероприятия заранее. Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте Ида-Вируского центра предпринимательства:
Координируют работу Недели предпринимательства Ида-Вируский центр предпринимательства и сеть региональных центров по развитию, проведение софинансирует Европейский союз.