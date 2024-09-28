Кохтла-ярвеский властный союз показал, что надежно поддерживает городских руководителей

Эдуард Одинец и Хенри Казело пережили в четверг вторую за этот год попытку выражения им недоверия.

Перед голосованием по вопросу о выражении недоверия председателю Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуарду Одинцу и мэру Кохтла-Ярве Хенри Казело противоположные лагеря, как водится, обменялись в зале горсобрания колкостями, однако результаты голосования показали, что нынешний властный союз сплоченно поддерживает городских руководителей и оба они могут оставаться на своих должностях.