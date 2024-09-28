Перед голосованием по вопросу о выражении недоверия председателю Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуарду Одинцу и мэру Кохтла-Ярве Хенри Казело противоположные лагеря, как водится, обменялись в зале горсобрания колкостями, однако результаты голосования показали, что нынешний властный союз сплоченно поддерживает городских руководителей и оба они могут оставаться на своих должностях.
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Кохтла-ярвеский властный союз показал, что надежно поддерживает городских руководителей
Против отстранения Одинца и Казело проголосовали 14 депутатов. Наряду с депутатами из входящих во властный союз фракций Центристской партии и социал-демократов против выражения недоверия проголосовал Заур Аббасов, не являющийся членом фракций, но и прежде при важных голосованиях принимавший такое же решение.
Выражение недоверие Одинцу поддержали десять оппозиционных депутатов, а в отношении Казело - девять. Таким же соотношение голосов было и весной, когда Одинец и Казело пережили первую попытку снятия их с должности.