Люганузеский приход Иоанна Предтечи при поддержке пожертвований построит для церкви новый орган

- В церкви на хорах стоит орган, начатый братьями Крийса, который был привезен из церкви Святого Павла в Раквере в 1949 году. Он так и не был достроен, и к настоящему времени перестал нам служить, - сказал год назад Ульвар Куллеркупп, пастор Люганузеского прихода Иоанна Предтечи.