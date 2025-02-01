Сб, 1.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Люганузеский приход Иоанна Предтечи при поддержке пожертвований построит для церкви новый орган

Copy
Полученный из Финляндии орган уже начали устанавливать, и его звучание можно будет услышать в конце лета.
Полученный из Финляндии орган уже начали устанавливать, и его звучание можно будет услышать в конце лета. Фото: Erakogu

Впервые орган будет построен с учетом пространства и акустики Люганузеской церкви, два предыдущих были привезены из других мест.

- В церкви на хорах стоит орган, начатый братьями Крийса, который был привезен из церкви Святого Павла в Раквере в 1949 году. Он так и не был достроен, и к настоящему времени перестал нам служить, - сказал год назад Ульвар Куллеркупп, пастор Люганузеского прихода Иоанна Предтечи.

Во время богослужений используется электрическое пианино, которое воспроизводит звучание органа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх