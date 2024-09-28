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Возможное местоположение атомной электростанции перенесено из Айду в деревню Аа

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За четыре года компания "Fermi Energia" организовала более полусотни информационных дней в двух уездах Вирумаа. Вопросы становились все более конкретными.
За четыре года компания "Fermi Energia" организовала более полусотни информационных дней в двух уездах Вирумаа. Вопросы становились все более конкретными. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Поскольку в карьере Айду недостаточно воды, компания "Fermi Energia" выбрала в качестве нового места для атомной электростанции деревню Аа в волости Люганузе, и волостное собрание с этим согласилось.

Когда четыре года назад компания "Fermi Energia", развивающая атомную энергетику в Эстонии, впервые пришла в волость Люганузе с разговором о будущей атомной электростанции, в качестве возможных локаций были названы деревни Аа и Молдова, а также карьер Айду.

В течение следующих двух лет речь шла в основном об Айду.

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