Поскольку в карьере Айду недостаточно воды, компания "Fermi Energia" выбрала в качестве нового места для атомной электростанции деревню Аа в волости Люганузе, и волостное собрание с этим согласилось.
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Возможное местоположение атомной электростанции перенесено из Айду в деревню Аа
Когда четыре года назад компания "Fermi Energia", развивающая атомную энергетику в Эстонии, впервые пришла в волость Люганузе с разговором о будущей атомной электростанции, в качестве возможных локаций были названы деревни Аа и Молдова, а также карьер Айду.
В течение следующих двух лет речь шла в основном об Айду.