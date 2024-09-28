Возможное местоположение атомной электростанции перенесено из Айду в деревню Аа

Когда четыре года назад компания "Fermi Energia", развивающая атомную энергетику в Эстонии, впервые пришла в волость Люганузе с разговором о будущей атомной электростанции, в качестве возможных локаций были названы деревни Аа и Молдова, а также карьер Айду.