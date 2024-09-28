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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Эдуард Одинец

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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец на этой неделе прошел дополнительную закалку в своей политической карьере, когда вместе с мэром Хенри Казело пережил уже вторую менее чем за полгода попытку отстранения от должности.

Такой результат был вполне ожидаемым, так как властный союз довольно прочен. Хотя перевес его далеко не так велик, как у Центристской партии в ее лучшие времена в Кохтла-Ярве. Никто из депутатов властного союза не заинтересован напрямую в том, чтобы за год до выборов сменить лагерь, да и оппозиция на этот раз тоже не перетрудилась при сборе и подаче аргументов. На тему, создает или не создает Одинец токсичную атмосферу в горсобрании, можно было бы ведь устроить какой-нибудь научный семинар или, как модно говорить среди госчиновников, хакатон.

Однако в преддверии грядущих через год выборов Одинец далеко не может быть столь же уверенным в себе, как при отражении попытки выразить ему недоверие. На нескольких выборах Одинец заслуживал звание популярнейшего политика Кохтла-Ярве благодаря тому, что был стойким въедливым оппозиционером. Теперь, когда он находится у власти вместе с ветеранами Центристской партии Валерием Корбом и Рийной Ивановой, часть его прежних сторонников повернутся, очевидно, к нему спиной, а придут ли им на смену новые и сколько их будет - это вопрос.

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