Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец на этой неделе прошел дополнительную закалку в своей политической карьере, когда вместе с мэром Хенри Казело пережил уже вторую менее чем за полгода попытку отстранения от должности.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Эдуард Одинец
Такой результат был вполне ожидаемым, так как властный союз довольно прочен. Хотя перевес его далеко не так велик, как у Центристской партии в ее лучшие времена в Кохтла-Ярве. Никто из депутатов властного союза не заинтересован напрямую в том, чтобы за год до выборов сменить лагерь, да и оппозиция на этот раз тоже не перетрудилась при сборе и подаче аргументов. На тему, создает или не создает Одинец токсичную атмосферу в горсобрании, можно было бы ведь устроить какой-нибудь научный семинар или, как модно говорить среди госчиновников, хакатон.
Однако в преддверии грядущих через год выборов Одинец далеко не может быть столь же уверенным в себе, как при отражении попытки выразить ему недоверие. На нескольких выборах Одинец заслуживал звание популярнейшего политика Кохтла-Ярве благодаря тому, что был стойким въедливым оппозиционером. Теперь, когда он находится у власти вместе с ветеранами Центристской партии Валерием Корбом и Рийной Ивановой, часть его прежних сторонников повернутся, очевидно, к нему спиной, а придут ли им на смену новые и сколько их будет - это вопрос.