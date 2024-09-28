ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Эдуард Одинец

Такой результат был вполне ожидаемым, так как властный союз довольно прочен. Хотя перевес его далеко не так велик, как у Центристской партии в ее лучшие времена в Кохтла-Ярве. Никто из депутатов властного союза не заинтересован напрямую в том, чтобы за год до выборов сменить лагерь, да и оппозиция на этот раз тоже не перетрудилась при сборе и подаче аргументов. На тему, создает или не создает Одинец токсичную атмосферу в горсобрании, можно было бы ведь устроить какой-нибудь научный семинар или, как модно говорить среди госчиновников, хакатон.