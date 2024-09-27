Нарвский завод магнитов почти достроен и скоро начнет работу

На сегодняшний день готово более 80 процентов производственного здания, то есть строители еще не покинули площадку. Но уже с начала сентября началась установка основного оборудования, которая продлится до конца года.

- На установке оборудования трудятся как наши инженеры и операторы, так и представители поставщиков оборудования, - рассказала руководитель по персоналу и коммуникациям завода "NPM Narva" Ольга Зайцева.

Продолжается набор специалистов

Начался и следующий этап набора персонала - операторов производственного оборудования. По словам Ольги Зайцевой, прямо сейчас идет анализ ранее присланных CV, а затем отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование.

- Также в ближайшее время будут объявляться конкурсы на должности специалистов. Наборы персонала будут проходить и дальше в соответствии с составленным планом, - рассказала Зайцева.

Еще летом "Северное побережье" писало, что на работу на завод "NPM Narva" ранее были приняты инженеры из Египта, Великобритании, Польши, Филиппин и других стран. Также были укомплектованы группы операторов оборудования - по десять человек. Они вместе с инженерами направлялись на обучение в Китай и Таиланд.

Языками коммуникации на заводе "NPM Narva" есть и будут русский, эстонский, английский. Инженерной команде нужны по меньшей мере английский и русский. Рабочие инструкции дублируются на все три.