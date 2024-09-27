Огромное здание будущего завода магнитов в Нарве почти-почти достроено, а отделочные работы ведутся параллельно с монтажом оборудования и благоустройством прилегающей территории. В начале 2025 года на заводе надеются выпустить первые испытательные образцы продукции.
Нарвский завод магнитов почти достроен и скоро начнет работу
На сегодняшний день готово более 80 процентов производственного здания, то есть строители еще не покинули площадку. Но уже с начала сентября началась установка основного оборудования, которая продлится до конца года.
- На установке оборудования трудятся как наши инженеры и операторы, так и представители поставщиков оборудования, - рассказала руководитель по персоналу и коммуникациям завода "NPM Narva" Ольга Зайцева.
Продолжается набор специалистов
Начался и следующий этап набора персонала - операторов производственного оборудования. По словам Ольги Зайцевой, прямо сейчас идет анализ ранее присланных CV, а затем отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование.
- Также в ближайшее время будут объявляться конкурсы на должности специалистов. Наборы персонала будут проходить и дальше в соответствии с составленным планом, - рассказала Зайцева.
Еще летом "Северное побережье" писало, что на работу на завод "NPM Narva" ранее были приняты инженеры из Египта, Великобритании, Польши, Филиппин и других стран. Также были укомплектованы группы операторов оборудования - по десять человек. Они вместе с инженерами направлялись на обучение в Китай и Таиланд.
Языками коммуникации на заводе "NPM Narva" есть и будут русский, эстонский, английский. Инженерной команде нужны по меньшей мере английский и русский. Рабочие инструкции дублируются на все три.
Тему размеров зарплат в компании не комментируют принципиально, считая это очень чувствительной информацией. Но нетрудно предположить, что зарплаты там вполне себе конкурентоспособные.
Неодимовые магниты востребованы на рынке
Уже в январе 2025 года на нарвском заводе надеются выпустить первые испытательные образцы. Продукцией будут являться постоянные неодимовые магниты. Тут, в Нарве, их будут формировать по особому технологическому процессу, а затем нарезать по размерам, требуемым для заказчиков. Собственно намагничивание продукции будет осуществляться уже на ее месте применения, иначе не оберешься проблем с магнитами и при складировании, и при транспортировке.
Неодимовые магниты известны высокой мощностью примагничивания и хорошей стойкостью к размагничиванию. Они критически необходимы, например, при набирающем обороты производстве электромобилей и ветрогенераторов.
Строительство на нарвской улице Техазе завода магнитов начала в 2023 году международная компания "Neo Performance Materials" ("NPM"). Сейчас пока что достраивают огромный корпус только для первой части производства, а решение о расширении и втором этапе ожидается в 2026 году, хотя территория для этого уже зарезервирована по соседству.
Когда в 2026 году первый этап "NPM Narva" получит наконец полную загрузку, тогда штат завода достигнет 300-320 человек. Ожидается, что большая часть работников будут из Нарвы и нарвского региона вплоть до Силламяэ.
Завод достраивается и штат комплектуется
- Стоимость первого этапа строительства завода "NPM Narva" составит около 120 миллионов евро. Из них 18,7 миллиона придутся на пособие из Фонда справедливого перехода.
- Все производственные вакансии для будущего завода публикуются на веб-сайте кассы по безработице. Также можно заранее присылать CV на почтовый адрес: hrnarva@neomaterials.com