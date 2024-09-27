Вице-мэр Кохтла-Ярве Александр Кейвабу вступил в Центристскую партию

Александр Кейвабу (37), который ранее не состоял ни в одной партии, пополнил ряды центристов, по данным Коммерческого регистра, с 24 сентября.

В Кохтла-Ярве сейчас у власти коалиция социал-демократов и центристов, напоминает Rus.ERR. Пост мэра принадлежит соцдемам, а за выбор вице-мэров отвечали центристы. В ноябре 2023 года посты вице-мэров заняли трое беспартийных - Кейвабу, Эвелин Данилов и Денис Шалкаускас. В мае этого года Шалкаускаса сменила центристка Алевтина Ермакова. Теперь в горуправе Кохтла-Ярве беспартийной осталась только Данилов.