На экзамены по теории вождения временно возвращают старые вопросы

Чиновники также решили, что все лица, сдававшие экзамены по теории вождения по новым тестам и не сумевшие набрать проходной балл, смогут бесплатно явиться на пересдачу. Таких насчитали около 800 человек.

Еще 474 человека должны были сдавать теоретический экзамен 26 и 27 сентября, но после волны критики в адрес новых вопросов департамент на два дня приостановил прием экзаменов. Этим людям, среди которых 208 срочников Сил обороны, государство назначит новое время сдачи экзамена.

"С понедельника мы восстановим старые вопросы, но обещаем не оставлять их навсегда. Потому что новые вопросы - очень хорошие. Могу пообещать, что старые вопросы будут заменены на новые не позднее конца года", - заявил гендиректор Транспортного департамента Прийт Саук.

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