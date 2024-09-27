В Кохтла-Ярвеском горсобрании на заседании 26 сентября успешно прошло второе чтение бюджетной стратегии на 2025-2029 годы, и в итоге она была принята с учетом поправок.
В Кохтла-Ярве утверждена бюджетная стратегия на ближайшую пятилетку
Согласно поправкам в бюджетной стратегии, объем некоторых инвестиций увеличили, а некоторых - уменьшили, о чем рассказали в Кохтла-Ярвеском горсобрании. Например, планируется инвестировать больше денег в развитие дорожной инфраструктуры и меньше - в реновацию здания горуправления.
В последующие годы город Кохтла-Ярве планирует существенно больше помогать квартирным товариществам покрывать расходы на реновацию. Вместо строительства автовокзала планируется строительство отапливаемого автобусного павильона.
Уточнены и скорректированы некоторые финансовые прогнозы, приведенные в бюджетной стратегии.
Общий объем инвестиций может превысить 20 миллионов евро. Руководитель финансовой службы горуправы Кохтла-Ярве Айвар Камал рассказал, что инвестиции будут сделаны во все наиболее важные области.
- С целью улучшения имиджа и качества жизни жителей Кохтла-Ярве город инвестирует в сферы образования, культуры, спорта, городского хозяйства и социальной жизни, – сказал Камал.
Председатель горсобрания Эдуард Одинец добавил, что финансовое положение города взято под контроль, бюджет устойчивый, и в нем учтены будущие перспективы развития. "Не нужно распространять тревожную информацию о плачевном состоянии городского бюджета и миллионных бюджетных потерях", - заявил Одинец.
В Кохтла-Ярвеском горсобрании также сообщили, что в ближайшем будущем будет рассматриваться проект бюджета города на 2025 год на основании утвержденной нынче стратегии.