В Кохтла-Ярве утверждена бюджетная стратегия на ближайшую пятилетку

Согласно поправкам в бюджетной стратегии, объем некоторых инвестиций увеличили, а некоторых - уменьшили, о чем рассказали в Кохтла-Ярвеском горсобрании. Например, планируется инвестировать больше денег в развитие дорожной инфраструктуры и меньше - в реновацию здания горуправления.

В последующие годы город Кохтла-Ярве планирует существенно больше помогать квартирным товариществам покрывать расходы на реновацию. Вместо строительства автовокзала планируется строительство отапливаемого автобусного павильона.

Уточнены и скорректированы некоторые финансовые прогнозы, приведенные в бюджетной стратегии.

Общий объем инвестиций может превысить 20 миллионов евро. Руководитель финансовой службы горуправы Кохтла-Ярве Айвар Камал рассказал, что инвестиции будут сделаны во все наиболее важные области.

- С целью улучшения имиджа и качества жизни жителей Кохтла-Ярве город инвестирует в сферы образования, культуры, спорта, городского хозяйства и социальной жизни, – сказал Камал.

Председатель горсобрания Эдуард Одинец добавил, что финансовое положение города взято под контроль, бюджет устойчивый, и в нем учтены будущие перспективы развития. "Не нужно распространять тревожную информацию о плачевном состоянии городского бюджета и миллионных бюджетных потерях", - заявил Одинец.

В Кохтла-Ярвеском горсобрании также сообщили, что в ближайшем будущем будет рассматриваться проект бюджета города на 2025 год на основании утвержденной нынче стратегии.