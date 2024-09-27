В Нарва-Йыэсуу на переходе машина наехала на маленького мальчика

По предварительным данным, пишет сетевое издание, ДТП в Нарва-Йыэсуу случилось 27 сентября около 18.30 в районе улице Вабадузе. Позднее полиция уточнила время происшествия - 18.34.

Как следует из сообщения полиции, возле православного храма Казанской иконы Божией Матери (ул.Вабадузе, 63) легковой автомобиль "Citroen C6" с 78-летней водительницей за рулем не пропустил пешеходов, пересекавших дорогу по зебре.

От наезда машины пострадал 6-летний мальчик. Его отвезли в больницу.