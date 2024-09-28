В Вирумаа завершились учения Кайтселийта

В маневрах участвовали около тысячи человек. Кроме добровольцев Кайтселийта и их коллег из Литвы, также были задействованы военнослужащие из Эстонии и стран-союзников. Впервые в истории учений приняли участие и представители полиции. Участники также получили опыт ночной стрельбы, передают "Актуальная камера" и Rus.ERR .

"Можно было бы легко сказать, что ночью все кошки серы, то есть особенность ночной стрельбы в том, какими средствами нужно осветить поля боя, чтобы попасть в цель. Для этого мы использовали различные способы - как огневую поддержку минометных батарей – калибры снарядов 81 и 120 миллиметров, так и ракеты. Это дает возможность поражать цели с ограниченной видимостью. Важно и то, что мы впервые после восстановления независимости получили так много приборов ночного видения - это тоже облегчило ведение боя ночью", - рассказал глава Северо-Восточного округа территориальной обороны Кайтселийта Яанус Айнсалу.