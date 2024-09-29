Вернуться в Эстонию в случае утери документа за границей станет проще

- Если человек обращается не в эстонское посольство, то у того посольства есть два дня на то, чтобы связаться с нашим государством, будь то ближайшее посольство или Министерство иностранных дел Эстонии. У человека, с которым связалось иностранное посольство есть три дня, чтобы этот запрос удовлетворить. Таким образом нужно рассчитывать, что процесс займет пять дней. Если же ходатайство подается в каких-то чрезвычайных условиях, например, война или какой-то кризис, то это свидетельство будет выдано в самые кратчайшие сроки. Но если речь о том, что у человека просто вылет в этот же день и в стране все в порядке, то надеяться на получение свидетельства в тот же день нельзя, - рассказал директор бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Маргус Сярглепп.