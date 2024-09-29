В случае утраты или кражи документов свидетельство о возвращении станет временным документом, позволяющим вернуться домой. Оно заменит ранее используемые три разных вида разрешения на возвращение, сообщает rus.err.
Вернуться в Эстонию в случае утери документа за границей станет проще
Если в стране пребывания отсутствует консульство или посольство Эстонии, то другие страны ЕС, чьи представительства есть в этой стране, смогут оказать помощь попавшему в беду человеку. Это нововведение коснется граждан Эстонии, иностранцев с видом на жительство, лиц с неопределенным гражданством, а также беженцев, имеющих статус международной защиты.
Нынешний порядок предусматривает, что при утере документа гражданин Эстонии может ходатайствовать о паспорте иностранца, после этого человек с паспортом иностранца просит о разрешении на возвращение, а представители других стран Евросоюза запрашивают свидетельство о возвращении в ЕС. Это три разных документа.
- Если человек обращается не в эстонское посольство, то у того посольства есть два дня на то, чтобы связаться с нашим государством, будь то ближайшее посольство или Министерство иностранных дел Эстонии. У человека, с которым связалось иностранное посольство есть три дня, чтобы этот запрос удовлетворить. Таким образом нужно рассчитывать, что процесс займет пять дней. Если же ходатайство подается в каких-то чрезвычайных условиях, например, война или какой-то кризис, то это свидетельство будет выдано в самые кратчайшие сроки. Но если речь о том, что у человека просто вылет в этот же день и в стране все в порядке, то надеяться на получение свидетельства в тот же день нельзя, - рассказал директор бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Маргус Сярглепп.