Лечение зубов значительно подорожает

Поскольку оказалось, что данную услугу будет предлагать лишь одно страховое общество, Союз стоматологов предупредил, что с 1 ноября цены на услуги зубных врачей значительно вырастут.

В обращении Союза стоматологов говорится, что 20 сентября, когда стало известно, что из трех страховых компаний две отказались от предложения, Союз отправил обращение в Социальную комиссию Рийгикогу, министру здравоохранения и труда, а также чиновникам Министерства социальных дел. "Мы надеялись, что принимающие решения лица отнесутся к нашему письму серьезно и примут меры, чтобы государство не способствовало возникновению монопольного положения одной частной компании на страховом рынке", - говорится в обращении Союза.

Стоматологические клиники уже несколько недель получают страховые предложения. Cамое дешевое предложение, о котором нам известно на данный момент, составило 2670 евро в год для небольшого кабинета с одним врачом в Южной Эстонии.

Для сравнения, в Финляндии страхование для члена Hammaslääkkäriliito обходится примерно в 700 евро в год, а в Испании - 220 евро в год на одного врача.

Согласно полученной от клиник информации, общая стоимость удовлетворенных жалоб от пациентов за весь период работы учреждения не приближается к суммам, запрашиваемым за страхование на один год. Самоответственность в размере от 1000 до 3000 евро означает, что если случай убытка все же возникнет, то он, скорее всего, будет ниже порога самоответственности. Например, в крупной клинике, которой сегодня предлагается страховка с годовым взносом в 60 000 евро, сумма, выплаченная пациентам в качестве компенсации, составляет около 3000 евро в год. Столько же, сколько сумма самоответственности.

Союз стоматологов заключает, что высокие страховые взносы отразятся на стоимости медицинских услуг, и стоматологические услуги для пациентов станут еще дороже. Если к этому добавить запланированное повышение НСО, которое и так увеличит стоимость медицинских услуг, ситуация станет особенно трагичной для находящихся на периферии небольших кабинетов, пациенты которых уже сегодня не могут позволить себе оплатить стоматологическое лечение.