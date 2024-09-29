В Эстонии впервые пройдет математический диктант

Как пишет rus.err, цель e-rehkendus - популяризация математики, ведь она находит применение во многих сферах жизни. Даст старт состязанию в эфире Vikerradio президент Эстонии Алар Карис. Принять участие могут все желающие. Для этого нужно пройти по ссылке erehkendus.err.ee.

"Сегодня математика стала жизненно важным знанием, овладение которым является частью хорошего образования и дает возможность добиться успеха в жизни. Она могла бы стать вторым национальным языком Эстонии", - говорит ректор Таллиннского технического университета Тийт Ланд.

"Математический диктант" состоит из двенадцати заданий, охватывающих все уровни - от начальной до средней школы и гимназии. Он начнется с самой простой задачи для 1-го класса и завершится программой 12-го класса. Вопросы подготовили учителя Хеле Кийсель, Хелен Каазик и Кристель Тамм.

Результаты оцениваются в четырех категориях: ученики начальной школы, старшеклассники, преподаватели и ученые и все остальные. Рейтинг правильно решивших одинаковое количество заданий будет выстраиваться на основе скорости выполнения.