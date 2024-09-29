Большинство жителей Эстонии уверены, что в стране распространено кумовство
В исследовании Европейской правовой комиссии было установлено, что абсолютное большинство, или 90 процентов эстонцев, считают важным, чтобы все страны ЕС уважали основные ценности Союза, такие как права человека, верховенство закона и демократию. При этом 64 процента жителей Эстонии знают, что такое верховенство права, и 60 процентов - о осведомлены о ключевых ценностях ЕС. В среднем по ЕС эти цифры составляют 53 и 51 процент соответственно.
Вместе с тем, 71 процент жителей Эстонии согласны с тем, что есть много случаев, когда государственные служащие имеют дело с конфликтом интересов и не придерживаются этических норм. При этом более половины, или 54 процента, не согласны с утверждением, что государственные решения полностью свободны от кумовства.