Большинство жителей Эстонии уверены, что в стране распространено кумовство

В исследовании Европейской правовой комиссии было установлено, что абсолютное большинство, или 90 процентов эстонцев, считают важным, чтобы все страны ЕС уважали основные ценности Союза, такие как права человека, верховенство закона и демократию. При этом 64 процента жителей Эстонии знают, что такое верховенство права, и 60 процентов - о осведомлены о ключевых ценностях ЕС. В среднем по ЕС эти цифры составляют 53 и 51 процент соответственно.