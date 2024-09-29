Врачи предупреждают: заболеваемость коклюшем существенно выросла

Данные Департамента здоровья говорят о том, что число случаев этого бактериального заболевания увеличилось с 9 в прошлом до 97 случаев в текущем году.

Вакцинация против коклюша в Эстонии началась в 1957 году. С этого времени заболеваемость постепенно уменьшилась. Однако в период с 2009 по 2011 год заболеваемость снова выросла. Эксперты, которые входят в состав комиссии по иммунопрофилактике Эстонии приняли решение ввести в иммунизационную программу еще одну дополнительную вакцинацию. Таким образом, дети по этой программе вакцинируются в течение всего периода детства 6 раз: в 3 и 4,5 месяца, в 1,5 и 2 года, 6-7 лет и 15-16 лет.

Детей нужно вакцинировать в соответствии с иммунизационной программой. ВОЗ рекомендует, чтобы охват прививкой от коклюша был не менее 90% у годовалых детей. По словам главного специалиста отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирины Филипповой, в Эстонии за прошлый год охват был 72 процента, что является очень низким показателем.

- Само по себе это заболевание не очень распространено у нас. 97 случаев - это не так много, если мы, например, сравним это с тем периодом, когда еще не было вакцинации против коклюша. Тогда в Эстонии было более 6000 случаев в год. Заболевали в основном дети, - сказала Филиппова.