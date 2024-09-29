За первые девять месяцев этого года заболеваемость коклюшем выросла почти в одиннадцать раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет rus.err.
Врачи предупреждают: заболеваемость коклюшем существенно выросла
Данные Департамента здоровья говорят о том, что число случаев этого бактериального заболевания увеличилось с 9 в прошлом до 97 случаев в текущем году.
Вакцинация против коклюша в Эстонии началась в 1957 году. С этого времени заболеваемость постепенно уменьшилась. Однако в период с 2009 по 2011 год заболеваемость снова выросла. Эксперты, которые входят в состав комиссии по иммунопрофилактике Эстонии приняли решение ввести в иммунизационную программу еще одну дополнительную вакцинацию. Таким образом, дети по этой программе вакцинируются в течение всего периода детства 6 раз: в 3 и 4,5 месяца, в 1,5 и 2 года, 6-7 лет и 15-16 лет.
Детей нужно вакцинировать в соответствии с иммунизационной программой. ВОЗ рекомендует, чтобы охват прививкой от коклюша был не менее 90% у годовалых детей. По словам главного специалиста отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирины Филипповой, в Эстонии за прошлый год охват был 72 процента, что является очень низким показателем.
- Само по себе это заболевание не очень распространено у нас. 97 случаев - это не так много, если мы, например, сравним это с тем периодом, когда еще не было вакцинации против коклюша. Тогда в Эстонии было более 6000 случаев в год. Заболевали в основном дети, - сказала Филиппова.
Коклюш - очень заразное заболевание. Болезнь может протекать тяжело у людей любого возраста, но особенно опасно она для детей до 3 месяцев, которые еще не были вакцинированы.
Начинается она как обычная простуда - появляется насморк, кашель, повышение температуры. Но потом кашель усиливается и переходит в приступообразный. Маленькие дети просто задыхаются от этого кашля и бывают даже смертельные случаи. Последний случай был зафиксирован в 2007 году в Эстонии и в 2018 году в Латвии. В обоих случаях это были невакцинированные дети в возрасте до 3 месяцев.
Взрослые также могут заразиться коклюшем и также могут болеть тяжело и изнурительно, с кашлем длительностью до 3-4 месяцев. Важно вовремя это заболевание распознать и начать лечение антибиотиками.
Филиппова напомнила, что поствакцинальный иммунитет не очень длительный, поэтому у взрослых людей он падает. Если с момента последней вакцинации в детстве прошло уже более 10 лет, рекомендуется сделать один раз во взрослом возрасте прививку, содержащую коклюшный компонент. Эта вакцина защищает от дифтерии, столбняка и коклюша.