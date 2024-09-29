ИССЛЕДОВАНИЕ Скорость движения велосипедистов тревожит пешеходов

Опрос показал, что половину пешеходов беспокоит проносящиеся на скорости пользователи электросамокатов, и четверть - быстро едущие велосипедисты. Поскольку в Эстонии не везде есть велосипедные дорожки, едущие по проезжей части велосипедисты раздражают также автомобилистов. Пятую часть из них беспокоят велосипедисты, едущие по обочине, а более четверти - пробирающиеся между машинами.

По словам руководителя отдела If Kindlustus по нанесенному транспортным средствам ущербу Таави Крууса, опрос показал, что люди стремятся по возможности быстро и беспрепятственно добраться до места назначения, однако транспортные средства, движущиеся с разной скоростью по одной с ними дороге, являются источником как опасности, так и напряжения.

- Конечно, было бы безопаснее, если бы у нас были отдельные дороги для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов, но, к сожалению, их меньше, чем нужно. Поэтому необходимо понимание всех сторон и, прежде всего, автомобили должны обгонять велосипедистов, проявляя достаточные меры предосторожности, а велосипедисты и водители самокатов должны снижать скорость, проезжая мимо пешеходов. Такая привычка помогла бы существенно снизить как напряженность в обществе, так и число несчастных случаев, - пояснил Круус.

Результаты исследования показали, что пробирающиеся между автомобилями велосипедисты беспокоят автомобилистов больше, чем мотоциклисты и водители мопедов. Если велосипедисты доставляют беспокойство более четверти автомобилистов, то водители других видов транспорта - менее пятой части.