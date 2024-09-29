ПОГОДА На будущей неделе ожидаются первые заморозки

Согласно данным Агентства окружающей среды, холодная воздушная масса движется через Эстонию с запада на восток. В результате значительного температурного контраста стремительно развиваются кучевые и кучево-дождевые облака. Они перемещаются с моря на побережье и затем дальше вглубь страны.

Кучевые и кучево-дождевые облака вызывают сильные дожди, местами грозы и град, а также порывистый ветер. К вечеру облачность и интенсивность осадков будут постепенно уменьшаться.

В ночь на понедельник область низкого давления переместится на северо-восток, а область высокого давления распространится на страны Балтии с юга, центр которой днем ​​будет над Эстонией. Воздушная масса над Эстонией значительно холоднее.

Ночью погода ясная, иногда пасмурная. На побережье временами пройдет небольшой дождь. Местами туман. Ветер преимущественно западный 1-7 баллов, на побережье 4-10 баллов, порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..+5, на побережье до 12 градусов, на земле иногда до -5 градусов.

В понедельник погода будет ясной, с кратковременной облачностью и без осадков. Ветер дует переменного направления, скорость 1-7 м/с. Температура воздуха 10..14°С.