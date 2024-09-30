В Тойла сгорел частный дом

К моменту прибытия спасателей все двухэтажное здание горело открытым пламенем. Загорелись также старые автомобильные шины и строительный мусор вокруг здания. Спасатели связались с владельцем здания, который сообщил, что здание не используется и в нем никого нет. Спасатели из Кохтла-Ярве, Кивиыли, Йыхви и Силламяэ сообща смоги потушить пожар только глубокой ночью. Причина пожара неизвестна.

Также в воскресенье вечером был замечен дым, идущий с крыши дома на Йыхвиском шоссе в районе Кукрузе в Кохтла-Ярве. У входной двери дома подожгли стопку бумаг. Жители потушили огонь, спасатели проверили территорию и убедились в отсутствии опасности. О происшествии сообщили в полицию.

В субботу вечером в центр тревоги сообщили о сломанной большой березе на крыше дома на улице Козе в Нарве. Спасатели не смогли самостоятельно убрать дерево, так как зданию мог быть нанесен больший ущерб. Территорию оцепили защитной лентой и рекомендовали вызвать арбористов.

Также спасателям пришлось убрать упавшие на дорогу деревья в пятницу вечером в поселке Васкнарва.