Населения в Люксембурге в два с лишним раза меньше, чем в Эстонии. А вот если сравнить размеры территорий, то в Эстонии могло бы разместиться 17 таких стран, как Люксембург! Чем для нас интересен этот синтез географии и демографии? А тем, что заставляет нас задуматься об итогах проведенной в Эстонии несколько лет назад административно-территориальной реформы.
Николай Павленко: Кто отстаивает интересы Ида-Вирумаа?
В Люксембурге страна делится на три округа, а те, в свою очередь, состоят из кантонов (по-нашему - уезды) и местных самоуправлений. Даже в таком карликовом государстве, как Лихтенштейн, где проживает людей меньше, чем в городе Нарва, сохранена трехступенчатая административно-территориальная структура. А вот в Эстонии взяли и отменили уездную ступень управления!
Что от этого выиграла наша страна? Ну, разве что, может быть, сэкономили на управленческих расходах, а во всем остальном... Очень хотелось бы посмотреть в глаза человеку, которому пришла в голову эта "гениальная" идея - отменить уездную ступень государственной структуры.
В сложных вопросах организации местной жизни редкое самоуправление (за исключением, пожалуй, города Тарту) может выступать равноценным партнером государства, возможности совершенно разные. У меня великие сомнения, что все без исключения люди, усевшиеся в служебные кресла высшего эшелона власти, лучше понимают местные проблемы.
Сейчас уезды у нас, к сожалению, являются всего лишь географическими понятиями, хотя у каждого уезда есть свои особенности в организации местной жизни. И в этом ряду особое место занимает Ида-Вирумаа, ибо ничего похожего на него в Эстонии просто нет!
Реформа, о которой шла речь выше, безусловно, была нужна, поскольку были у нас такие органы самоуправления, где чуть ли не на каждые пять человек местного населения приходился один-два чиновника. Но, как гласит французская пословица "Осторожно! Не выплесните с грязной водой и ребенка!" выплеснули, увы, много полезного, но, к счастью, не все и не везде.
В некоторых уездах маленькие волости, влившиеся в состав больших местных самоуправлений, частично сохранили своеобразную "автономию" и они называются osavallad. Для чего это нужно? Чем конкретней определяется территория деятельности, тем отчетливей видны результаты. Это точно так, как на всяком нормальном предприятии, где существуют цеха, отделения, бригады и т.п.
Реорганизация административно-территориальной структуры - всегда задача невероятной сложности, особенно в наше непростое время, но первые шаги можно предпринять уже сейчас. Понятно, что реализовать этот процесс в масштабах всей Эстонии сейчас не представляется возможным, но почему бы не начать с Ида-Вирумаа?
"Есть, правда, немногочисленная депутатская группа в Рийгикогу, призванная защищать интересы Ида-Вирумаа, но они там больше озабочены защитой своих партийных интересов, и что-то мало слышно о том, чтобы депутаты от разных партий выступали единым фронтом в защиту уезда, который они представляют".Николай Павленко, литератор, переводчик, краевед
Сейчас в государственную копилку Ида-Вирумаа вносит многократно больше, чем получает взамен, да и вообще много фактов несправедливого отношения к Ида-Вирумаа. Есть, правда, немногочисленная депутатская группа в Рийгикогу, призванная защищать интересы Ида-Вирумаа, но они там больше озабочены защитой своих партийных интересов, и что-то мало слышно о том, чтобы депутаты от разных партий выступали единым фронтом в защиту уезда, который они представляют. Ида-Вирумаа - законная и естественная часть Эстонии, а не ее колониальный придаток.
Предвижу вопрос: это что, призыв восстановить уездное управление в прежнем его виде? Нет, конечно. Во-первых, никто не одобрит дополнительные расходы на содержание чиновников. Во-вторых, пора отказаться от прежней практики, когда правительство республики назначало на должность уездного старейшину, а местные люди были отстранены от этой процедуры. Иными словами, старейшине отводилась роль надзирателя, а не координатора местной деятельности. В-третьих, прежняя система, мягко говоря, имеет мало общего с демократическими принципами.
Как же быть, как начать проведение реорганизации и при этом избежать серьезных дополнительных расходов? Сегодня единственным административным органом уездного уровня является Союз самоуправлений Ида-Вирумаа. Люди там собрались толковые, и на переходный период этот орган мог бы взять на себя роль координатора и законодателя в организации местной жизни. Централизация власти должна быть, но нельзя считать нормальной ситуацию, где вся страна делится на две неравные части - Таллинн и остальная Эстония.
И первые шаги в этом направлении можно сделать уже в ходе выборов в местные органы власти.