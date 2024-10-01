Николай Павленко: Кто отстаивает интересы Ида-Вирумаа?

В Люксембурге страна делится на три округа, а те, в свою очередь, состоят из кантонов (по-нашему - уезды) и местных самоуправлений. Даже в таком карликовом государстве, как Лихтенштейн, где проживает людей меньше, чем в городе Нарва, сохранена трехступенчатая административно-территориальная структура. А вот в Эстонии взяли и отменили уездную ступень управления!

Что от этого выиграла наша страна? Ну, разве что, может быть, сэкономили на управленческих расходах, а во всем остальном... Очень хотелось бы посмотреть в глаза человеку, которому пришла в голову эта "гениальная" идея - отменить уездную ступень государственной структуры.

В сложных вопросах организации местной жизни редкое самоуправление (за исключением, пожалуй, города Тарту) может выступать равноценным партнером государства, возможности совершенно разные. У меня великие сомнения, что все без исключения люди, усевшиеся в служебные кресла высшего эшелона власти, лучше понимают местные проблемы.

Сейчас уезды у нас, к сожалению, являются всего лишь географическими понятиями, хотя у каждого уезда есть свои особенности в организации местной жизни. И в этом ряду особое место занимает Ида-Вирумаа, ибо ничего похожего на него в Эстонии просто нет!