По финскому телеканалу MTV3 идет сейчас реалити-шоу "Myyrä", в котором знаменитости северных соседей решают повышающие адреналин задания в разных местах Ида-Вирумаа, например, на бывшем разрезе "Aidu" и на Кренгольме.
Для подписчиков
Популярное финское реалити-шоу делает мощную рекламу Ида-Вирумаа
"Myyrä" - это приключенческая передача, в которой соревнующиеся решают различные задания и в то же время пытаются разоблачить, кто же среди них myyrä (крот), то есть саботажник, обманывающий других. Речь идет о настоящей психологической игре в кошки-мышки, которую в Ида-Вирумаа снимали на бывшем разрезе "Aidu", на Кренгольме, в шахтном музее в Кохтла-Нымме и на мызе Сака.
- В Ида-Вирумаа места, с одной стороны, живописные, а с другой - интересные и неповторимые. Я рада, что мы можем показать их в своем сериале, - сказала продюсер Аннукка Вастела.