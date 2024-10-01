Популярное финское реалити-шоу делает мощную рекламу Ида-Вирумаа

"Myyrä" - это приключенческая передача, в которой соревнующиеся решают различные задания и в то же время пытаются разоблачить, кто же среди них myyrä (крот), то есть саботажник, обманывающий других. Речь идет о настоящей психологической игре в кошки-мышки, которую в Ида-Вирумаа снимали на бывшем разрезе "Aidu", на Кренгольме, в шахтном музее в Кохтла-Нымме и на мызе Сака.