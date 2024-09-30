В воскресенье в полицию сообщили, что неизвестный мужчина ударил двух несовершеннолетних во время конфликта на улице Харидусе в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
В Нарве неизвестный мужчина напал на несовершеннолетних
В субботу в полицию сообщили, что в Нарве 54-летний мужчина избил свою жену. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
Также в субботу в полицию сообщили, что 37-летний мужчина напал на 64-летнего и 52-летнего мужчин в переулке Пыхья в Кохтла-Ярве. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.