Жители Эстонии теряют миллионы евро из-за киберпреступлений

С другой стороны, более 40 процентов людей готовы использовать чужое устройство для общения в интернете, а столько же вообще не используют программы безопасности, такие как антивирусные и антишпионские программы или межсетевой экран.

- Отчасти дело в том, что новые устройства уже оснащены антивирусом по умолчанию, и люди могут даже не знать, что есть программа получше. При этом в исследовании, проведенном несколько лет назад, их неиспользование было оправдано еще и тем, что люди доверяют своему критическому мышлению - они не заходят на чужие страницы и не кликают по всплывающей рекламе. Мы доверяем своему собственному суждению о том, какие страницы безопасны, хотя даже опытный специалист не может обнаружить все угрозы, просто взглянув на страницу, - сказал Мярт Хиетамм, руководитель отдела анализа и превенции Государственного агентства информационных систем.

В этом году агентством зарегистрировано 3781 серьезный киберинцидент за первые восемь месяцев, что на 90 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Это случаи, когда люди, учреждения и компании теряют данные, а деньги или системы выходят из строя.

В основном это фишинг, мошенничество и захват учетных записей, которых можно избежать, следуя простым советам по кибергигиене. Хиетамм подчеркивает, что если критически взглянуть на подозрительное сообщение, на банковском счете могут остаться сотни или тысячи евро.

- Однако в последнее время люди теряют крупные суммы из-за инвестиционных мошенников, которые обещают фантастические доходы. На прошлой неделе, например, нам сообщили о потере 40 000 и 23 000 евро. По данным полиции, в прошлом году жители Эстонии потеряли более восьми миллионов евро в результате киберпреступлений, - сказал Хиетамм.