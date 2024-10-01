Мужчина, против которого минувшим летом полиция применила оружие в парке Тойла в связи с тем, что он угрожал прохожим стартовым пистолетом, скончался в конце августа, но причина была не в пулевых ранениях.
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Умер мужчина, который в парке Тойла угрожал людям пистолетом и был ранен полицией
- Можно сказать, что причиной смерти не были травмы, полученные в результате применения оружия, - заявила советник по связям с общественностью Вируской окружной прокуратуры Лийс Кассь.
Она добавила, что прокуратура не может комментировать точные причины смерти, поскольку речь идет о деликатных личных данных.