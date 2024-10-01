Умер мужчина, который в парке Тойла угрожал людям пистолетом и был ранен полицией

8 июня этого года Константин, сидя на этой скамейке в парке, угрожал прохожему с двумя детьми, пока полицейский не выстрелил в Константина.

Мужчина, против которого минувшим летом полиция применила оружие в парке Тойла в связи с тем, что он угрожал прохожим стартовым пистолетом, скончался в конце августа, но причина была не в пулевых ранениях.