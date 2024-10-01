Вт, 1.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Умер мужчина, который в парке Тойла угрожал людям пистолетом и был ранен полицией

Copy
8 июня этого года Константин, сидя на этой скамейке в парке, угрожал прохожему с двумя детьми, пока полицейский не выстрелил в Константина.
8 июня этого года Константин, сидя на этой скамейке в парке, угрожал прохожему с двумя детьми, пока полицейский не выстрелил в Константина. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мужчина, против которого минувшим летом полиция применила оружие в парке Тойла в связи с тем, что он угрожал прохожим стартовым пистолетом, скончался в конце августа, но причина была не в пулевых ранениях.

- Можно сказать, что причиной смерти не были травмы, полученные в результате применения оружия, - заявила советник по связям с общественностью Вируской окружной прокуратуры Лийс Кассь.

Она добавила, что прокуратура не может комментировать точные причины смерти, поскольку речь идет о деликатных личных данных.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх