Скончался бывший председатель горсобрания Силламяэ Прийт Саксинг

О его скоропостижной смерти сообщил 13-кратный чемпион Эстонии по флорболу, йыгеваский клуб "Тяхе", которому Прийт Саксинг много лет оказывал спонсорскую поддержку.

С 15 января 1990 года по 6 июля 1994 года Саксинг был старейшиной Йыгеваского уезда. Во второй половине 90-х он занимал пост гендиректора силламяэского предприятия "Силмет". Работая на этой должности, Саксинг стал фигурантом уголовного дела - его обвинили в хищении крупной суммы денег компании.

С 1997 по 1998 год был председателем горсобрания Силламяэ, в которое его избрали в списке избирательного союза.

С 1995 по 2011 год состоял в Центристской партии. С 2011 по 2015 был ченом партии "Союз Отечества и Res Publica".

С 1998 и до самой смерти являлся членом правления Общества рыбаков Причудья.