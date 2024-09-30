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Скончался бывший председатель горсобрания Силламяэ Прийт Саксинг

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.
Поминальная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

В субботу, 28 сентября, на 75-м году жизни скончался бывший председатель городского собрания Силламяэ, предприниматель Прийт Саксинг, передает rus.err.

О его скоропостижной смерти сообщил 13-кратный чемпион Эстонии по флорболу, йыгеваский клуб "Тяхе", которому Прийт Саксинг много лет оказывал спонсорскую поддержку.

С 15 января 1990 года по 6 июля 1994 года Саксинг был старейшиной Йыгеваского уезда. Во второй половине 90-х он занимал пост гендиректора силламяэского предприятия "Силмет". Работая на этой должности, Саксинг стал фигурантом уголовного дела - его обвинили в хищении крупной суммы денег компании.

С 1997 по 1998 год был председателем горсобрания Силламяэ, в которое его избрали в списке избирательного союза.

С 1995 по 2011 год состоял в Центристской партии. С 2011 по 2015 был ченом партии "Союз Отечества и Res Publica".

С 1998 и до самой смерти являлся членом правления Общества рыбаков Причудья.

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