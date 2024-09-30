В субботу, 28 сентября, на 75-м году жизни скончался бывший председатель городского собрания Силламяэ, предприниматель Прийт Саксинг, передает rus.err.
Скончался бывший председатель горсобрания Силламяэ Прийт Саксинг
О его скоропостижной смерти сообщил 13-кратный чемпион Эстонии по флорболу, йыгеваский клуб "Тяхе", которому Прийт Саксинг много лет оказывал спонсорскую поддержку.
С 15 января 1990 года по 6 июля 1994 года Саксинг был старейшиной Йыгеваского уезда. Во второй половине 90-х он занимал пост гендиректора силламяэского предприятия "Силмет". Работая на этой должности, Саксинг стал фигурантом уголовного дела - его обвинили в хищении крупной суммы денег компании.
С 1997 по 1998 год был председателем горсобрания Силламяэ, в которое его избрали в списке избирательного союза.
С 1995 по 2011 год состоял в Центристской партии. С 2011 по 2015 был ченом партии "Союз Отечества и Res Publica".
С 1998 и до самой смерти являлся членом правления Общества рыбаков Причудья.