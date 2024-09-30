Жители Эстонии стали реже выбирать местные продукты

Согласно исследованию общественного мнения, проведенного социологической службой Norstat по заказу торговой сети Prisma, 19 процентов респондентов всегда предпочитают покупать продукты эстонского происхождения. 38 процентов опрошенных выбирают местные продукты, если их цена такая же или немного выше, чем у продуктов зарубежного производства, 19 процентов покупают эстонские товары только в том случае, если их цена ниже, чем у импортных аналогов.

Происхождение продуктов питания отслеживают 78 процентов респондентов, из которых 30 процентов делают это в большинстве случаев, а 10 - всегда. 22 процента респондентов отметили, что стали покупать продукты питания эстонского происхождения реже, в то время как чаще покупать местные продукты стали только 9 процентов опрошенных.

Проведенное Norstat Eesti исследование проходило в период с 10 по 22 сентября 2024 года, в нем приняли участие 700 респондентов в возрасте от 20 до 60 лет из Харьюмаа, Тартумаа, Рапламаа и Ида-Вирумаа.